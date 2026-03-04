Guerra en Irán: cuando Israel fue su mejor amigo

Hubo un tiempo en que Irán e Israel eran socios estratégicos, no nacieron odiándose. Irán no es un país árabe, es persa. Su lengua es el farsi y su historia viene del antiguo Imperio Persa, mucho antes del islam moderno y del mundo árabe que rodea a Israel. Y es ahí donde sus caminos se cruzan, pero ¿qué pasó? En este video le explicamos.