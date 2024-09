“Lamento no haber podido salvarte”: familias de rehenes israelíes asesinados

(Arriba, de izquierda a derecha): Almog Sarusi, Alexander Lubanov y Carmel Gat; (Abajo de derecha a izquierda) Hersh Goldberg-Polin , Eden Yerushalmi and Ori Danino, los seis rehenes israelíes asesinados. Foto: AFP - The Hostages Families Forum Headquarters / AFP

Fue en un túnel subterráneo de la zona de Rafah en donde se encontraron los cuerpos de seis rehenes israelíes, secuestrados desde el 7 de octubre del año pasado por Hamás. La noticia cayó como un balde de agua fría en Israel, en donde las calles se volvieron escenario de protesta y reclamos contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El ministerio de Salud de Israel informó que los seis rehenes murieron por impactos de bala a corta distancia entre el jueves y el viernes, según los resultados de la autopsia. “Los seis rehenes fueron asesinados por terroristas de Hamás por varios balazos a corta distancia”, indicó la portavoz, Shira Solomon, en un comunicado. “Según el examen forense, se estima que la muerte de los rehenes ocurrió aproximadamente entre 48 y 72 horas antes del procedimiento”.

De otro lado, un mando del movimiento islamista palestino, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que varios rehenes murieron “por disparos y bombardeos de los ocupantes israelíes” y que algunos de ellos formaban parte de la lista de la organización de personas que serían liberadas durante la primera fase, si se concretaba un acuerdo para un alto el fuego.

¿Quiénes eran los rehenes?

“Quienes matan a rehenes no quieren un acuerdo” para una tregua en Gaza, afirmó Netanyahu en un comunicado, en el que advirtió, aludiendo a los líderes de Hamás: “los perseguiremos, los atraparemos y ajustaremos cuentas”. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que los rehenes fueron “asesinados a sangre fría por Hamás”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que entre los cuerpos recuperados estaba el del israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin y dijo estar “devastado”. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró “horrorizado”, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó “estar conmocionado”.

La central sindical de Israel Histadrut convocó una “huelga general” en Israel para forzar al gobierno a llegar a un acuerdo para liberar a los últimos rehenes. También el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y las familias de los rehenes llamaron a huelga.

Goldberg-Polin, de 23 años, fue uno de los 251 rehenes tomados por milicianos de Hamás en el ataque ocurrido hace cerca de un año, que desató la actual guerra en Gaza. Los otros cinco rehenes recuperados fueron identificados por el ejército israelí como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y el sargento Ori Danino.

“Me gustaría decirles cuánto lo lamento y pedirles perdón por no haber logrado devolver a Sasha con vida”, dijo Netanyahu por teléfono a los padres de Lobanov.

El periódico The Guardian reporta que durante los funerales de cuatro de los seis rehenes se siente la preocupación de la población por aquellos que todavía quedan en manos de Hamás. El Times de Israel reporta que miles de personas llegaron a Askelon para el funeral de Lobanov, de 32 años, quien era jefe de camareros del festival de música Supernova cuando fue secuestrado durante los ataques del 7 de octubre.

También se están realizando servicios para Almog Sarusi , Ori Danino y Eden Yerushalmi . De acuerdo con The Guardian, en el funeral de Sarusi, su madre dijo: “Te sacrificaron en el altar de la derrota de Hamás, de Rafah, del Corredor de Filadelfia. ¡Basta, basta! ¡Solo un acuerdo!”.

Su hermana Shaked dice: “Mi Almog. Aguantaste durante 11 meses… Deseaba tanto que volvieras y formaras una familia, pero no sucedió. Ahora estás con Shahar, tu amor”.

Shahar Gindi , de 25 años, fue asesinada en el festival Supernova.

La madre de Yerushalmi dijo en su funeral: “No imaginé que terminarías así. Quería salvarte con vida... Lamento no haber podido salvarte”. En el funeral de Danino, su hermano Aharon dice: “Tu sonrisa fue lo mejor que me pasó y ahora es mi pesadilla. La veo en todas partes y no puedo parar de llorar”.

¿Qué pasa en Israel?

El influyente periódico Haaretz lanzó un reclamo a Netanyahu, a quien acusó de parte de culpa en el desenlace fatal. “Fueron los terroristas de Hamas quienes apretaron el gatillo, pero fue Netanyahu quien selló su destino. Al primer ministro le gusta pensar en sí mismo como el Sr. Seguridad, pero pasará a la historia como el Sr. Muerte y el Sr. Abandono, escrito con sangre de los rehenes. Después de largos meses de negligencia y demora, después de torpedear un acuerdo tras otro, el gabinete de seguridad votó el jueves por la noche para poner un palo en la rueda de cualquier esperanza de que los rehenes regresen a casa con vida al aprobar una resolución que declara que Israel no abandonará el corredor de Filadelfia”.

La crisis en la región sigue creciente, pero analistas señalan que la solución en medios de llamamientos a una huelga general en Israel mientras aumenta la presión sobre el gobierno para que acepte un acuerdo sobre rehenes. El jefe del sindicato Histadrut invitó a todos los trabajadores civiles a sumarse a la acción en medio de la indignación por la muerte de seis rehenes. “La

población debe salir a la calle en masa y responder a los llamados de las familias de los rehenes para que se reorganice el país de inmediato. El tiempo se acaba. Si no hay un acuerdo ahora, todos morirán. Si la población quiere traerlos a casa con vida, debe hacerlo hoy mismo y todos los días hasta que regresen. Quien no lo haga será cómplice del crimen de abandonarlos a su suerte”, señalaba en un artículo el periódico Haaretz.

El llamado parece tener eco: las universidades israelíes cerrarán mañana y se unirán a la huelga de este lunes, según el Times of Israel. Un comunicado de la Asociación de Directores de Universidades dijo que “se unirán al cierre económico” en un esfuerzo por promover un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza. “Los directores de la universidad reiteran su llamamiento al gobierno de Israel para que haga de la liberación de los rehenes la principal misión nacional”, afirma el aviso.

Arnon Bar-David llamó a todos los trabajadores civiles a unirse a la huelga y dijo que el aeropuerto Ben Gurion, el principal centro de transporte aéreo de Israel, estaría cerrado a partir de las 8 a.m. “Están asesinando judíos en los túneles de Gaza. Es algo incomprensible y hay que detenerlo”, afirmó en una conferencia de prensa tras una reunión con el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en Tel Aviv, tras la confirmación de la muerte de otros seis rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre por Hamás, según el Times of Israel.

