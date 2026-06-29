Hugo Guevara es el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia

Fotografía de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

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a Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la llegada del diplomático Hugo Guevara como nuevo encargado de Negocios (Chargé d’Affaires, CDA), quien asumirá la dirección de la misión diplomática estadounidense en el país.

Guevara reemplaza a Jarahn Hillsman, quien concluye su asignación en Colombia como parte de las rotaciones habituales del Servicio Exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hillsman había asumido como encargado de Negocios en febrero de 2026, después de desempeñarse como ministro consejero y jefe adjunto de misión en la Embajada en Bogotá. Antes de su llegada a Colombia ocupó cargos como director de Asuntos Haitianos en el Departamento de Estado, ministro consejero en Bolivia, jefe adjunto de la sección política en Honduras, oficial político en Ecuador y vicecónsul en El Salvador.

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El nuevo encargado de Negocios, Hugo Guevara, es un diplomático de carrera del Departamento de Estado con más de dos décadas de experiencia. Antes de su designación en Colombia encabezó la misión diplomática de Estados Unidos en Azerbaiyán como encargado de Negocios y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en asuntos de política exterior, relaciones transatlánticas y seguridad internacional.

La Embajada estadounidense señaló que el relevo corresponde al proceso regular de rotación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado.

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