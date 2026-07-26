Las imágenes del peor incendio de España: 50.000 hectáreas de bosques quedaron carbonizados

Bomberos de la comunidad de madrid tratan de apagar las llamas con sus pies, en una lucha contra el reloj para apagar los graves fuegos que azotan el país y que empiezan a ser controlados. Foto: AFP - CESAR MANSO

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El gran incendio forestal de la provincia española de Ávila (centro) quemó unas 50.000 hectáreas hasta este domingo y se convierte en el mayor de la historia del país desde que hay registros, informó a la prensa este domingo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Por debajo están el ocurrido en el noroeste en agosto de 2025, que devastó 37.765 hectáreas, y el que arrasó 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara (centro) tan solo hace unos días.

En conjunto, los incendios de las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas carbonizadas durante los últimos días, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional. A Madrid corresponden 25.0000 y otras 2.000 a Toledo.

La densidad del humo de estos siniestros puede apreciarse desde el satélite Meteosat, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cerca de 90.000 personas continúan evacuadas o confinadas en el centro de España y 16.000 fueron desalojadas de municipios de Castellón (Este) a causa de otro grave siniestro.

Asimismo, la ministra adelantó que “aún se prevén más evacuaciones” en la zona oeste de Madrid.

Aagesen, que visitó el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), valoró el trabajo “conjunto” de todas las administraciones públicas en esta temporada de incendios forestales tan “extraordinariamente complicada”.

También en Navalcarnero, el segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias, general Fernando Martín Pascual, explicó que se actúa “con gran eficacia para parar y estabilizar” estos incendios en muchos de sus frentes, pero tienen “una complejidad tremenda” y superan en “múltiples ocasiones” la capacidad de extinción.

La ministra recordó que desde que comenzó el año se registraron 32 grandes incendios forestales en España, que quemaron alrededor de 153.000 hectáreas desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo.

Incendios en Francia

En Francia, las autoridades también luchan contra el fuego. Un foco que había sido controlado parece haberse reactivado.

Este foco ha recorrido unas 4.500 hectáreas y ha motivado la evacuación preventiva de unas 3.000 personas.

Un total de 75 bomberos han resultado heridos hasta la fecha durante las labores de extinción del fuego en Gironda (suroeste) y 240 casas quedaron destruidas según el último balance de las autoridades.

El de Gironda, que se originó el miércoles en la turística bahía de Arcachón, es el foco de llamas más grave registrado en Francia, país que está viviendo este verano una situación de récord histórico de incendios forestales. Este fuego acumula 42.000 hectáreas quemadas y ha obligado a realizar 220.000 desalojos.