Islandia ha tenido 15 años de auge turístico; ahora se pregunta si ya fue demasiado

Desde la erupción del Eyjafjallajökull en 2010, Islandia pasó de la calma al turismo masivo. Hoy, los locales se preguntan: ¿a qué costo?

Stefano Montali | The New York Times
01 de octubre de 2025 - 06:57 p. m.
Imagen de archivo del brillo rojo del magma saliendo del volcán en erupción Fagradalsfjall detrás de la turística Laguna Azul, cerca de la ciudad de Grindavik, a unos 40 km al oeste de la capital islandesa, Reykjavik, el 20 de marzo de 2021.
Foto: AFP - HALLDOR KOLBEINS

“A veces puede parecer que Islandia es solo una gran atracción turística”.

Helga Gudrun, mesera en un restaurante familiar en Vik, un pueblo pintoresco del sur de Islandia, acababa de servir un plato de sopa caliente de cordero islandés. Había vuelto de la universidad para trabajar durante el verano y reflexionaba sobre cómo el turismo había cambiado el lugar donde creció.

Los visitantes habían impulsado el crecimiento del empleo y contribuido a revitalizar la zona, pero no todos los turistas respetan las normas, dijo Gudrun. Los granjeros se...

Por Stefano Montali | The New York Times

