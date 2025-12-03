Logo El Espectador
Mundo
La descomposición de Venezuela desde la marginalidad de Petare

Capítulo del libro “Venezuela. Ensayo sobre la descomposición”, publicado en Colombia este año por el sello editorial Debate, obra del director de “Le Monde diplomatique”, edición Cono Sur, y de la editorial Clave Intelectual.

José Natanson * / Especial para El Espectador
03 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
“Venezuela: un país que fue próspero, democrático e igualitario y que hoy se encuentra estancado en el pantano de todas las crisis”, opina José Natanson, que en 2008 había publicado el libro “La nueva izquierda”, sobre una generación de líderes latinoamericanos. Aquí el politólogo y periodista con la portada del libro citado.
Foto: Cortesía Penguin

Un océano terracota, como una ola gigante formada por cientos de miles de casas construidas con ladrillos sin revocar, veteado de verde, las grietas por donde se escapa obstinada la vegetación tropical, y salpicado por los círculos azules de los tanques de agua y los puntos grises más chiquitos de las antenas de la televisión satelital. Hasta donde alcanza la vista se puede observar este laberinto interminable de casas precarias encaramadas sobre la ladera del monte, con sus escaleras endiabladas de recorridos largos, una curva y una...

Por José Natanson * / Especial para El Espectador

Venezuela

Venezuela. Ensayo sobre la descomposición

José Natanson

Deo(23507)Hace 34 minutos
Algunas escuelas, con ayuda de entidades religiosas, cubren el almuerzo de los niños, esto estimula a que asistan a la escuela para que tengan garantizado al menos una comida al dia
