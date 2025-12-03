La descomposición de Venezuela desde la marginalidad de Petare

“Venezuela: un país que fue próspero, democrático e igualitario y que hoy se encuentra estancado en el pantano de todas las crisis”, opina José Natanson, que en 2008 había publicado el libro “La nueva izquierda”, sobre una generación de líderes latinoamericanos. Aquí el politólogo y periodista con la portada del libro citado. Foto: Cortesía Penguin

Un océano terracota, como una ola gigante formada por cientos de miles de casas construidas con ladrillos sin revocar, veteado de verde, las grietas por donde se escapa obstinada la vegetación tropical, y salpicado por los círculos azules de los tanques de agua y los puntos grises más chiquitos de las antenas de la televisión satelital. Hasta donde alcanza la vista se puede observar este laberinto interminable de casas precarias encaramadas sobre la ladera del monte, con sus escaleras endiabladas de recorridos largos, una curva y una...