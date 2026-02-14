La Sociedad Interamericana de Prensa celebra la liberación de José Rubén Zamora en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/02/2026.- El embajador de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, habla con el periodista José Rubén Zamora Marroquín este jueves, previo a una audiencia en el Juzgado Segundo Penal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Un juez penal guatemalteco otorgó el arresto domiciliario por uno de los tres casos que enfrenta el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi cuatro años y quien está a la espera de una resolución en otro caso en su contra. Foto: EFE - STR

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró la liberación del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien permaneció privado de libertad durante más de tres años en un proceso ampliamente cuestionado por la ausencia de garantías plenas de debido proceso y por su carácter de represalia frente a su labor de investigación sobre corrupción y crimen organizado. (Lea sobre la polémica conexión de Guatemala con Colombia en casos de derechos humanos).

La influyente organización de libertad de prensa emitió un comunicado en el que considera que su excarcelación “constituye un paso necesario, aunque insuficiente, mientras persistan acciones judiciales y políticas que continúen amenazando el ejercicio libre e independiente del periodismo en Guatemala”.

Zamora, de 69 años, que en 2024 fue exaltado en Colombia con el Premio Gabo a la Excelencia Periodística, recuperó su libertad tras más de 1.295 días de detención arbitraria. El 12 de febrero, una resolución judicial le concedió arresto domiciliario, aunque deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y tiene prohibido salir del país, según informaron medios locales.

La medida permite que Zamora enfrente desde su domicilio otros dos procesos penales —por supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia— impulsados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de acuerdo con informes de prensa.

“Celebramos este paso, pero recordamos que nunca debió estar preso. Su encarcelamiento fue una injusticia y un ataque directo a la libertad de prensa”, opinó la SIP en sus redes sociales al conocerse la noticia.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “la liberación de Zamora representa un avance en la restitución de sus derechos fundamentales, pero no repara el daño causado por una persecución prolongada que buscó silenciar una voz incómoda para el poder”. Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, añadió que “su encarcelamiento envió durante años un mensaje intimidatorio a periodistas y medios que investigan corrupción y abusos, y constituye uno de los casos más emblemáticos de criminalización del periodismo en la región”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, sostuvo que “ningún periodista debe ser sometido a procesos penales como castigo por investigar y publicar información de interés público”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó a las autoridades guatemaltecas “a poner fin a toda forma de hostigamiento judicial contra Zamora, garantizar su integridad y asegurar condiciones que permitan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en el país”.

Zamora, fundador y director del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido el 29 de julio de 2022 acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso considerado por amplios sectores nacionales e internacionales como una represalia por las investigaciones del medio sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.

En 2023 fue condenado a seis años de prisión, sentencia que posteriormente fue revocada y dio lugar a la orden de un nuevo juicio. En 2024 se le concedió arresto domiciliario, beneficio que meses después fue anulado, lo que derivó en su regreso a prisión en marzo de 2025.

Según organizaciones internacionales de derechos humanos, durante su encarcelamiento, Zamora ha sido sometido a violaciones flagrantes y torturas de índole psicológica y física, según relató el propio periodista ante la SIP. En 2024, un equipo internacional de abogados, en representación de la familia de Zamora, instó al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura a tomar medidas urgentes para proteger y asegurar la liberación del periodista.

Como consecuencia de la presión judicial, política y económica, elPeriódico se vio forzado a cesar operaciones el 15 de mayo de 2023, privando a la sociedad guatemalteca de uno de sus principales referentes del periodismo de investigación