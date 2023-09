Las grandes oportunidades de América Latina, según Andrés Oppenheimer

Andrés Oppenheimer se inició en el periodismo en su país natal, se doctoró en la Universidad de Columbia en 1978 y comenzó a trabajar en The Associated Press en Nueva York ese mismo año. Ha publicado varios best sellers, entre ellos "México: en la frontera del caos", "Crónicas de héroes y bandidos", "La hora final de Castro", "Ojos vendados, Cuentos chinos y Los Estados desunidos de Latinoamérica".

Foto: Cortesía del autor