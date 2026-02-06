Lea un capítulo de “El arte de la negociación”, el libro que Trump le autografió a Petro

Copia del citado libro firmado por Trump, compartida en X por @petrogustavo tras su reciente reunión del 3 de febrero de 2026. En este capítulo Trump cuenta cómo empezó a constituir su organización en el corazón de Nueva York. Mitad memorias y mitad libro de consejos empresariales, fue el primer libro atribuido a Trump y contribuyó a su reconocimiento. Elegido Trump como presidente, el periodista Tony Schwartz se arrepintió de haber trabajado con él en ese proyecto.
5. La marcha sobre Manhattan
Yo le tenía el ojo echado a Manhattan desde que me gradué por Wharton, en 1968. Pero en aquel entonces el mercado estaba saturado, los precios parecían muy altos y no pude hallar una operación que me cuadrase, quiero decir una propiedad a un precio asequible para mí. Mi padre tenía las espaldas bien cubiertas, pero no era partidario de dotar grandes fondos para sus hijos. (
