Lea un capítulo de “El arte de la negociación”, el libro que Trump le autografió a Petro

Fragmento de “El arte de la negociación”, libro de 1988, publicado por el sello editorial Grijalbo, atribuido al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero escrito por el periodista Tony Schwartz.

Tony Schwartz * / Especial para El Espectador
06 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Copia del citado libro firmado por Trump, compartida en X por @petrogustavo tras su reciente reunión del 3 de febrero de 2026. En este capítulo Trump cuenta cómo empezó a constituir su organización en el corazón de Nueva York. Mitad memorias y mitad libro de consejos empresariales, fue el primer libro atribuido a Trump y contribuyó a su reconocimiento. Elegido Trump como presidente, el periodista Tony Schwartz se arrepintió de haber trabajado con él en ese proyecto.
Foto: Archivo Particular

5. La marcha sobre Manhattan

Yo le tenía el ojo echado a Manhattan desde que me gradué por Wharton, en 1968. Pero en aquel entonces el mercado estaba saturado, los precios parecían muy altos y no pude hallar una operación que me cuadrase, quiero decir una propiedad a un precio asequible para mí. Mi padre tenía las espaldas bien cubiertas, pero no era partidario de dotar grandes fondos para sus hijos. (

Por Tony Schwartz * / Especial para El Espectador

