¿Mamdani es el principio del fin para Trump? Es complicado: hay victoria, pero no consenso

Simpatizantes del demócrata Zohran Mamdani celebran luego de conocer su triunfo para la alcaldía de Nueva York este martes. Foto: EFE - Angel Colmenares

Los republicanos en Estados Unidos, especialmente los seguidores del presidente Donald Trump, quieren olvidar pronto la jornada de elecciones locales del 4 de noviembre. Los demócratas les ganaron todo lo que estaba en disputa.

Ganaron la alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani, obtuvieron la gobernación de Virginia, y retuvieron la de Nueva Jersey, así como los órganos judiciales clave en Pensilvania. La alcaldía de Miami quedó en una segunda vuelta —la primera que tendrá la ciudad desde 2001, en un indicio del remezón en la Florida—. Y, lo...