¿Mamdani es el principio del fin para Trump? Es complicado: hay victoria, pero no consenso

Los republicanos perdieron en todos los frentes, pero los demócratas también tienen motivos para preocuparse. Tras su “ola azul”, el partido sigue dividido sobre cómo derrotar a Trump.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
05 de noviembre de 2025 - 06:21 p. m.
Simpatizantes del demócrata Zohran Mamdani celebran luego de conocer su triunfo para la alcaldía de Nueva York este martes.
Simpatizantes del demócrata Zohran Mamdani celebran luego de conocer su triunfo para la alcaldía de Nueva York este martes.
Foto: EFE - Angel Colmenares

Los republicanos en Estados Unidos, especialmente los seguidores del presidente Donald Trump, quieren olvidar pronto la jornada de elecciones locales del 4 de noviembre. Los demócratas les ganaron todo lo que estaba en disputa.

Ganaron la alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani, obtuvieron la gobernación de Virginia, y retuvieron la de Nueva Jersey, así como los órganos judiciales clave en Pensilvania. La alcaldía de Miami quedó en una segunda vuelta —la primera que tendrá la ciudad desde 2001, en un indicio del remezón en la Florida—. Y, lo...

luamo(itkq6)Hace 7 minutos
El partido Demócrata triunfo en gobernadores, dos, y además triunfo la proposición 50, la que marca linderos politicos, en California... Triunfo Demócrata frente al revés de Republicanos... Como si fuera poco nuevo Alcalde, en Nueva York. No gano el que Trump quería... Fuerte revés para Trump...
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 9 minutos
Un enemigo menos para Petro. Muy valiente este parlamentario demócrata
Mar(60274)Hace 31 minutos
Es muy valiente, habla de frente, si fuera en Colombia estarían temblando de miedo y diciendo cómo así, hay que hacerle venias a Trump, dónde está la "diplomacia". Gente valiente y que hablen claro es lo que se necesita para acabar con basuras como Trump.
