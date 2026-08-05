A 42,5°: al menos 19 personas han muerto por calor este verano en Corea del Sur

Un responsable de seguridad se sienta con un ventilador para refrescarse del calor extremo en la zona de refrigeración de la plaza Cheonggye en Seúl, Corea del Sur, el 4 de agosto de 2026. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

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El calor del verano en Corea del Sur ha causado la muerte de 19 personas en lo que va del año, informó este martes la agencia sanitaria, en momentos que el país asiático afronta una fuerte ola de altas temperaturas.

Entre el 15 de mayo y el 3 de agosto, un total de 2.221 personas han sufrido cuadros clínicos relacionados con el calor, de las cuales 19 fallecieron, dijo la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea.

El presidente Lee Jae Myung pidió a las autoridades que incrementaran el apoyo a las personas afectadas por la actual ola de calor récord.

El récord de calor de Corea del Sur se ha batido tres veces durante la última semana. El domingo, se registró la temperatura más alta de la historia: 42,5 °C en la ciudad de Yangsan.

El martes todo Seúl estuvo bajo la alerta máxima de “ola de calor severa”, mientras los pronósticos apuntaban que los termómetros volverían a marcar hasta los 40 °C.

“Se pronostica un calor extremo que pone en peligro la vida”, indicó la agencia meteorológica en un boletín.

Trabajadores en la primera línea

En medio de este panorama, las autoridades han pedido a los habitantes que se queden en casa. Pero el teletrabajo en una vivienda con aire acondicionado sigue siendo un privilegio reservado a una minoría y muchos trabajadores no tienen más remedio que seguir trabajando al aire libre.

Mientras algunos habitantes se refrescan los pies en el río Cheonggyecheon, en pleno centro de Seúl, a pocas calles de distancia, los trabajadores de una obra sufren de lleno el calor.

Corea del Sur dista mucho de ser un caso aislado. En toda la región de Asia-Pacífico, tres cuartas partes de la población activa ya están expuestas a temperaturas extremas. Debido al calor, el ritmo de trabajo se ralentiza, las jornadas laborales se acortan y los problemas de salud se multiplican. Según el Banco Mundial, las altas temperaturas hacen que las economías asiáticas pierdan el equivalente a 31 millones de empleos de tiempo completo cada año.

“Para muchos trabajadores, el sustento es más importante que su propia vida”, resume Jason Lee, director de la división del Sudeste Asiático de la Red de Información sobre Salud y Calor de la ONU, en una entrevista con Melissa Barra.

Desde Singapur, destaca los efectos combinados del fenómeno de El Niño y el calentamiento global. “Por un lado está el fenómeno de El Niño, por el otro el calentamiento global. Algunos tienen la posibilidad de escapar del calor. Pero muchos no tienen esa opción y seguirán corriendo riesgos, hasta sucumbir”, señala también Jason Lee.

Para él, las políticas públicas deben tomar en cuenta el efecto dominó de sus medidas. “Tomemos el ejemplo del cierre de las escuelas en caso de ola de calor. Por un lado, esto permite proteger a los niños. Pero si lo analizamos más a fondo, debemos preguntarnos si el aire acondicionado en casa es más eficaz que en la escuela y si los padres no corren el riesgo de perder su empleo si se quedan en casa para cuidar a sus hijos”.

Según las estimaciones, 230.000 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas en las últimas dos décadas en Bangladés, Nepal, Sri Lanka y la India.

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