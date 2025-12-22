22 de diciembre de 2025 - 03:22 p. m.
Accidente de bus en Indonesia deja al menos 16 muertos
Al menos 16 personas perdieron la vida y varios resultaron heridos en un accidente de autobús en la isla de Java. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla, situada en el oeste de Indonesia.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación