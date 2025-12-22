Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Más Países
22 de diciembre de 2025 - 03:22 p. m.

Accidente de bus en Indonesia deja al menos 16 muertos

Al menos 16 personas perdieron la vida y varios resultaron heridos en un accidente de autobús en la isla de Java. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla, situada en el oeste de Indonesia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Indonesia

Accidente de bus

Accidente fatal

Noticias internacionales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.