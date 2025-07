El misterio del vuelo de Air India: sale a la luz audio clave de la investigación

El informe sobre el accidente de Air India responde una pregunta clave. Foto: EFE - RAJAT GUPTA

El informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de India sobre el siniestro del avión de Air India de junio, que causó 260 muertes, reveló que el suministro de combustible de ambos motores se cortó segundos después de alcanzar la velocidad de ascenso.

“(Los interruptores de combustible de ambos motores) pasaron de la posición RUN a CUTOFF uno”, según el informe.

Esto es importante, pues así la causa inmediata del accidente quedó clara, pero el motivo del corte todavía es un misterio. En las cintas de la caja negra del avión, se escucha a alguien decir “¿por qué cortaste los interruptores?“, una acción que otra voz en cabina negó. No se ha podido identificar cuál de los pilotos formuló la pregunta y cuál respondió.

Peter Goelz, ex director ejecutivo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB en sus siglas en inglés), le dijo a la BBC que “el hallazgo es muy preocupante”.

“Los nuevos detalles sugieren que alguien en la cabina cerró esas válvulas. La pregunta es quién y por qué. Ambos interruptores se apagaron y se reiniciaron en cuestión de segundos. Es probable que la grabadora de voz de la cabina contenga mucha más información de la que se ha compartido. Un simple comentario como ‘¿por qué cortaste los interruptores?’, no basta”, dijo.

El siniestro ocurrió en Ahmedabad, India, y es el más mortal en una década. Murieron 241 personas que iban a bordo y otras 19 en tierra. Sólo hubo un superviviente, un pasajero.

🔑 Accidente de Air India (las claves del informe, por si tiene afán)

Corte de combustible : El suministro a ambos motores se interrumpió segundos después del despegue, lo que provocó la caída del avión.

Diálogo entre pilotos : Uno preguntó por qué se cortó el suministro y el otro respondió que no lo había hecho, lo que genera dudas sobre un error humano o fallo técnico.

Sin recomendaciones técnicas : El informe no sugiere fallas del Boeing 787-8 ni de los motores GE, ni pide medidas correctivas inmediatas.

Una advertencia ignorada : En 2018, EE. UU. alertó sobre el posible fallo en los interruptores de combustible, pero Air India no hizo inspecciones porque no eran obligatorias.

La investigación sigue abierta: Aún no hay responsables y la indagación continúa. Air India y Boeing dicen estar cooperando con las autoridades.

👉 Familias siguen esperando respuestas

El informe preliminar no ha logrado dar certezas a las familias de las víctimas, que siguen exigiendo una investigación transparente, sin eufemismos ni evasivas. Para muchos, el documento ha profundizado la incertidumbre al confirmar que los interruptores de combustible fueron activados sin que ninguno de los pilotos lo reconociera.

Con 52 ciudadanos británicos entre los fallecidos, este accidente se convirtió en uno de los más mortales para el Reino Unido en años recientes, y ha activado la presión internacional para que India esclarezca lo ocurrido. Las familias no solo quieren justicia, sino garantías de que una tragedia así no volverá a repetirse.

🎤 ¿Quién es responsable?

“Solo espero que el informe final aclare plenamente qué falló exactamente y quién es responsable. No debería esconderse tras términos vagos”, dijo Ishan Baxi, quien vive en Ahmedabad y es primo de dos de las víctimas, según recogió The Guardian.

Un piloto de Boeing 787 le explicó a la BBC que “cuando fallan ambos motores y el avión empieza a descender, la reacción va más allá del sobresalto: te quedas paralizado”. Según él, no hubo tiempo para retraer el tren de aterrizaje ni pensar en otra cosa que no fuera la trayectoria de vuelo.

🔍 Lo que sigue sobre el caso de Air India

El misterio se profundiza por el contenido incompleto del audio de cabina y la falta de identificación de voces, elementos clave para entender qué ocurrió. Expertos de múltiples países involucrados y presión de las familias para esclarecer responsabilidades.

El sitio web especializado The Air Current, citando varias fuentes cercanas a la investigación, informó que esta indagación “se había centrado en el movimiento de los interruptores de combustible del motor”.

El análisis completo del accidente podría “llevar meses, si no más” y que “el enfoque de los investigadores podía cambiar en ese tiempo”.

