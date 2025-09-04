No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Accidente nuclear en Japón: 14 años después, las víctimas buscan respuestas

Un estudio ha detectado cientos de tumores de tiroides, pero las autoridades japonesas afirman que no están relacionados con las fusiones de Fukushima. Ahora se enfrentan a una demanda.

Martin Fackler | The New York Times
04 de septiembre de 2025 - 05:55 p. m.
Japón conmemora el 14.º aniversario del terremoto de magnitud 9,0 y posterior tsunami que azotó la costa noreste de Japón el 11 de marzo de 2011.
Foto: EFE - JIJI PRESS

En marzo de 2011, cuando tres reactores se fundieron en la central nuclear Fukushima Daiichi, a unos 64 kilómetros de su casa, en el norte de Japón, ella era una estudiante de secundaria. Como vivía fuera de la zona de evacuación, siguió su vida como siempre, salía de compras e iba a la escuela en bicicleta.

Cuatro años después, una prueba le detectó un tumor maligno en la tiroides, una glándula en el cuello que se sabe que es vulnerable a las partículas radiactivas que se liberan durante un accidente nuclear. Pero cuando recibió el...

Por Martin Fackler | The New York Times

