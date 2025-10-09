Logo El Espectador
Acuerdo entre Israel y Hamás: así se gestó el plan de paz de Trump para Gaza

Con una estrategia que ha combinado respaldo a Netanyahu y cercanía con los países árabes, el republicano se ha convertido en un actor central en medio de Hamás e Israel. Presentamos un recuento de los hechos de los últimos dos años que allanaron el camino para el pacto que se está tratando de implementar en Gaza.

Redacción Mundo
09 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
Palestinos en medio de los ataques de Israel en la Franja de Gaza.
Palestinos en medio de los ataques de Israel en la Franja de Gaza.
Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Hace dos años Israel fue víctima del ataque de Hamás, que mató a cerca de 1.200 personas y resultó en el secuestro de 251 individuos, lo que desencadenó una ofensiva en el enclave palestino, que, de acuerdo con una comisión independiente de la ONU, es considerada un genocidio. Ahora se está a la espera de la implementación de la primera fase de un plan de paz impulsado por Donald Trump, quien el miércoles dio a conocer que ambas partes en guerra se pusieron de acuerdo en el primer paso del pacto.

A este punto se llegó después de dos treguas...

DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 26 minutos
Hay que agradecer al grito mundial indignación de la humanidad por el genocidio en Gaza. El objetivo de Netanyahu y Trump era el exterminio de toda la gente para montar allí un centro de recreo.
Unus et alter(71824)Hace 40 minutos
Trump no es mediador; es parte en el conflicto: ha apoyado, defendido, financiado y armado al gobierno genocida criminal de Israel y tiene corresponsabilidad en el exterminio planificado del pueblo palestino. Señores de EE: dejen de desinformar y mentir.
Jorge López(60581)Hace 1 hora
Aprenda, Sr Presidente, no se arregla el caos planetario con un megáfono en la calle, como quien vende bocadillos o afila tijeras!
  • DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 23 minutos
    Aprender de quién, Jorge. ¿Del tipo que emplaza frente a V/zuela sus máquinas de muerte?
