Afganistán acusó a Pakistán de haber matado a 400 personas en un centro médico de Kabul

Un miembro del personal de seguridad talibán inspecciona lo que queda del Centro de Servicios de Rehabilitación Secundaria en Kabul. Foto: AFP - WAKIL KOHSAR

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Afganistán acusó a Pakistán de haber matado a unas 400 personas en un centro médico para drogadictos, devastado la noche anterior por un ataque a Kabul. Pakistán bombardeó la capital afgana el lunes por la noche y afirmó haber golpeado “objetivos militares y terroristas”. Sin embargo, dijo que esas acusaciones afganas son “completamente infundadas”, según el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar.

Los dos países llevan meses en conflicto. Pakistán ha dicho que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP) que han reivindicado ataques mortales en su territorio. Las autoridades afganas lo han negado.

“El balance no es definitivo: las operaciones de búsqueda continúan, pero tenemos unos 400 muertos y más de 200 heridos”, declaró el portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman. El portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, también dio cuenta de 400 muertos. Los periodistas vieron por la noche al menos una treintena de cadáveres y decenas de heridos en este centro médico.

Dejan Panic, director en Afganistán del hospital de la ONG italiana Emergency, donde están siendo tratados algunos heridos, teme que el saldo aumente porque el centro acogía “a muchos pacientes” que sufrían de adicción. El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, afirmó que “es imposible identificar algunos cuerpos” y prevé funerales nacionales colectivos para las víctimas.

“Busco a mi hermano”: el drama de Afganistán tras el ataque a un centro médico

El martes por la mañana, más de un centenar de personas intentaban desesperadamente tener noticias de sus familiares en este hospital, que, según fuentes médicas, acogía entre 2.000 y 3.000 toxicómanos. “Estoy aquí desde anoche. Busco a mi hermano, pero no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer?”, declaró llorando Habibullah Kabulbai, de 55 años. Su hermano menor, Nawroz, ingresó hace cinco días. “Estamos desamparados. Esto no me pasa solo a mí, sino a todo Afganistán”, añadió mientras estaba rodeado de otras familias en busca de respuestas.

Las operaciones para encontrar cuerpos y posibles sobrevivientes continúan, según un equipo de la AFP en el lugar. En uno de los edificios de este centro, el techo se derrumbó. Azmat Ali Momand, un médico de 30 años, resultó herido.

Pakistán niega el ataque a un centro médico en la capital afgana

“Había terminado de examinar a los pacientes y me había ido a hacer las abluciones (antes de la oración) cuando se oyó la explosión”. Entonces, “el techo me cayó encima”, contó el joven doctor. Se veían restos humanos entre las ruinas ennegrecidas por el incendio que siguió al ataque.

Los bombardeos paquistaníes tuvieron lugar el lunes y provocaron el pánico entre muchos habitantes. “He oído un caza volar sobre nosotros. Unidades militares cercanas dispararon contra el avión. Soltó bombas y se declaró un incendio”, explicó uno de los guardias del centro médico, Omid Stanikzai.

Islamabad afirmó que sus fuerzas hacen lo posible para que “no haya daños colaterales”. De hecho, sobre el más reciente suceso, el ministro Tarar escribió en la red social X: “No se atacó ningún hospital, ningún centro de rehabilitación de drogadictos ni ninguna instalación civil”.

Según él, Pakistán llevó a cabo seis ataques “precisos, deliberados y profesionales” el lunes por la noche sobre Kabul y en la provincia fronteriza oriental de Nangarhar como parte de la “guerra en curso contra el terrorismo” para detener las operaciones de milicianos en territorio pakistaní.

Luego de una escalada en octubre que causó decenas de muertos, los enfrentamientos entre ambos países se habían calmado, pero se reanudaron con intensidad el 26 de febrero después de una ola de ataques pakistaníes. Islamabad habló de “guerra abierta” el 27 de febrero y ese mismo día atacó Kabul.

Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, 75 civiles afganos murieron entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, y más de 115.000 familias se han visto desplazadas en las provincias del este y del sur. Pakistán también informó de víctimas mortales entre la población civil.

“Los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses han fracasado y los países del Golfo están ahora ocupados con su propia guerra”, afirmó Michael Kugelman, experto del centro de estudios Atlantic Council International Affairs, quien no vislumbra un final del conflicto a corto plazo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió esta semana que una “inestabilidad persistente (empujaría) a millones de personas a sufrir aún más el hambre” en Afganistán.

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