Al Shifa: lo que dejó la irrupción israelí en el mayor hospital de Gaza

Captura de un video del Ejército Israelí que muestra a soldados israelíes dentro del hospital de Al Shifa. Foto: IDF/EFE - IDF

“No hay lugar en Gaza al que no llegaremos”, señaló el miércoles el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras el ejército de su país continuaba su intervención en el hospital Al-Shifa, el más grande del enclave palestino. “Nos dijeron que no llegaríamos a las afueras de la ciudad de Gaza y lo hicimos, nos dijeron que no entraríamos a (el hospital) Al-Shifa y lo hicimos”, añadió, no sin antes reiterar que lograrán eliminar a Hamás y la liberación de los más de 200 rehenes que este mantiene en su poder.