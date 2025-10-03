Algoritmos y barcos: la guerra del relato en torno a la flotilla hacia Gaza

Esta fotografía difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel muestra a la activista climática sueca Greta Thunberg (centro) y al activista brasileño Thiago Avila (derecha), junto con otros activistas, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud. Foto: AFP - -

Más de un mes de viaje por el Mediterráneo hacia las costas de la Franja de Gaza se vio truncado el miércoles, cuando las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron los más de 40 barcos y neutralizaron a casi 500 tripulantes que pretendían abrir un corredor humanitario en el enclave. Es la primera vez desde 2009 que una flota intenta llegar a Gaza por vía marítima, desafiando el bloqueo impuesto desde Tel Aviv. En ese entonces, el primer ministro era el mismo: Benjamín Netanyahu.

