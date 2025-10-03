Logo El Espectador
Algoritmos y barcos: la guerra del relato en torno a la flotilla hacia Gaza

Más de 40 barcos que se dirigían a la Franja de Gaza fueron interceptados por el Ejército de Israel, mientras tropas digitales buscaban deslegitimar su misión en las redes.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
03 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Esta fotografía difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel muestra a la activista climática sueca Greta Thunberg (centro) y al activista brasileño Thiago Avila (derecha), junto con otros activistas, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud.
Foto: AFP - -

Más de un mes de viaje por el Mediterráneo hacia las costas de la Franja de Gaza se vio truncado el miércoles, cuando las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron los más de 40 barcos y neutralizaron a casi 500 tripulantes que pretendían abrir un corredor humanitario en el enclave. Es la primera vez desde 2009 que una flota intenta llegar a Gaza por vía marítima, desafiando el bloqueo impuesto desde Tel Aviv. En ese entonces, el primer ministro era el mismo: Benjamín Netanyahu.

Las imágenes en redes sociales muestran a...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
