17 de febrero de 2026 - 05:26 p. m.
Año Nuevo lunar en China: robots humanoides y flamenco español
La gala televisiva del Año Nuevo lunar de China, emitida este lunes por la noche local en la cadena estatal CCTV, combinó este año actuaciones de robots humanoides, que protagonizaron varios números con demostraciones de artes marciales y coreografías sincronizadas, con la participación, por primera vez, de una compañía española de flamenco en el considerado programa de mayor audiencia del país.
