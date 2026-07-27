Anuncios diplomáticos de De la Espriella ponen en duda el reconocimiento a Palestina

Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este domingo el cierre de 14 embajadas colombianas en el mundo, entre las cuales está el proyecto de abrir una embajada en Cisjordania para los territorios palestinos, uno de los principales proyectos en política exterior del presidente Gustavo Petro. Una medida que se suma a la ya confirmada del traslado de la embajada colombiana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Los anuncios de De la Espriella abren interrogantes sobre el futuro del reconocimiento de Palestina como Estado, vigente en Colombia desde 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Solamente ocho países en el mundo mantienen su embajada en Jerusalén, uno de los puntos más sensibles del conflicto de Israel y Palestina. Estados Unidos, Kosovo, Guatemala, Paraguay, Honduras, Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Somalilandia. De esta lista, solamente Guatemala y Honduras reconocen a Palestina como un Estado.

Aunque ninguna de las dos decisiones revoca por sí sola el reconocimiento del Estado palestino, sí representan un giro significativo en la política exterior colombiana. El traslado de la embajada a Jerusalén supone un respaldo implícito a la posición israelí sobre el estatus de la ciudad, cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa y de amplio debate en el derecho internacional.

Israel considera a toda la ciudad su capital “completa e indivisible”, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Oriental como la capital del Estado palestino. La mayor parte de la comunidad internacional sostiene que el estatus definitivo de la ciudad debe resolverse mediante negociaciones de paz.

El abandono del proyecto de abrir una embajada en los territorios palestinos reduce el nivel de reconocimiento político que el gobierno de Gustavo Petro buscaba otorgar a la Autoridad Palestina. En conjunto, ambas medidas alimentan las dudas sobre si el nuevo gobierno mantendrá o eventualmente revertirá el reconocimiento de Palestina como Estado.

Petro nombró en su momento al exalcalde de Cali y hoy gerente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, como embajador designado para Palestina, pero las gestiones para abrir una embajada en Ramallah nunca llegaron a materializarse.

Hasta la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel en 2024, la embajada en Tel Aviv prestaba atención consular a los ciudadanos colombianos en los territorios palestinos y tras la retirada de la misión diplomática, fue la embajada en El Cairo, Egipto, la que asumió parte de las funciones consulares.

Con De la Espriella, Israel y Colombia retomarán sus relaciones bilaterales y desde Tel Aviv ya preparan el regreso de una misión diplomática en el país. El fin de semana la embajada de Israel confirmó la designación de Vivian Aisen como nueva representante de ese país en Bogotá.

Desde julio de 2025, Aisen se desempeña como embajadora de Israel (no residente) ante la República de Macedonia del Norte. Según la plataforma oficial Forum Dvorah, Vivian Aisen previamente se había desempeñado como directora para México y Centroamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Asimismo, se ha desempeñado como directora de Diplomacia Pública en la Embajada de Israel en Londres.

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