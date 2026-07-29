Arabia Saudita entra en la guerra: ataca junto a EE. UU. a milicias proiraníes en Irak

Vista de uno de los cuarteles generales de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), tras un ataque lanzado esta madrugada por Arabia Saudí y Estados Unidos. Foto: EFE - EFE

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Arabia Saudita, rompiendo con su política de contención en la región, se sumó este miércoles por primera vez a la guerra entre Irán y Estados Unidos con una ofensiva conjunta con Washington en territorio iraquí contra milicias proiraníes, lo que provocó al menos una veintena de muertos y podría suponer una escalada en el conflicto en Oriente Medio.

Los bombardeos tuvieron como blanco posiciones del poderoso grupo Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados iraquíes alineados con Irán, en respuesta al lanzamiento de más de treinta drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Sin embargo, un funcionario iraní negó en declaraciones a la agencia estatal IRIB que Teherán ordenara atacar objetivos en Arabia Saudita , y la Guardia Revolucionaria Islámica iraní no ha reivindicado estos ataques hasta el momento.

En la ofensiva, al menos 20 combatientes de las FMP murieron y otros 32 resultaron heridos en el balance preliminar de los ataques, que tuvieron como objetivo sus cuarteles generales en varias provincias iraquíes, informó el propio grupo en un comunicado.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional ante la evolución de la situación de seguridad y los ataques aéreos perpetrados, indicó en un comunicado el Gobierno.

La defensa de Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita advirtió de que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes.

“El reino afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra”, señaló el portavoz militar saudí, Turki al Maliki, en un comunicado, en el que recordó que los sistemas de defensa aérea de su país “habían interceptado y destruido varios drones lanzados contra instalaciones petroleras en el este y en Riad” desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

“Estos ataques terroristas se originaron en territorio iraquí y fueron perpetrados por milicias terroristas respaldadas por Irán”, insistió Al Maliki.

La amenaza de las milicias

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) consideraron “este ataque una escalada sumamente peligrosa, una violación de la soberanía iraquí y un atentado contra sus instituciones de seguridad oficiales”, según indicaron en un comunicado.

Alineadas con Irán, esta amalgama de formaciones armadas, la mayoría chiíes, aunque también existen milicias más pequeñas formadas por suníes u otros grupos minoritarios, ha lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudita , lo que ha provocado la respuesta de Riad.

Reacciones a los ataques

La alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrada por seis países, incluido Arabia Saudita , manifestó este miércoles su solidaridad con Riad y “apoya plenamente todas las medidas que adopte”, afirmó su secretario general, Jasim al Budaiwi, en un comunicado.

Reiteró “la plena solidaridad del Consejo” con Riad y su “condena en los términos más enérgicos a los continuos ataques terroristas contra el reino por parte de milicias respaldadas por Irán en Irak”, ya que “representan una peligrosa escalada”.

Mientras, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, respaldados por Irán y enemigos de Riad, condenaron el ataque lanzado contra las milicias proiraníes y respaldaron el “derecho legítimo” de Irak a responder, indicó el Ministerio de Exteriores hutí en un comunicado.

Ataque iraní a Jordania

Por su parte, el Ejército de Jordania anunció este miércoles que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán contra el territorio jordano.

La Guardia Revolucionaria Islámica sí reivindicó este ataque con misiles balísticos y aseguró que el objetivo fue una base aérea con presencia estadounidense en Jordania.

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