Arabia Saudita entra de lleno en la guerra: ataque junto a EE. UU. eleva la tensión con Irán

Vista de un cuartel de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) tras el ataque de Arabia Saudita y Estados Unidos en Irak.
Foto: EFE
De mantener un perfil relativamente discreto, Arabia Saudita pasó a mostrar abiertamente su poder militar por primera vez en el conflicto de Oriente Medio desatado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El reino participó junto a Washington en un ataque contra milicias proiraníes en Irak, una operación que dejó al menos una veintena de muertos y que podría marcar una nueva escalada en la crisis regional.
Los ataques se concentraron en bases de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una alianza de grupos armados iraquíes...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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