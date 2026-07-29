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Arabia Saudita entra de lleno en la guerra: ataque junto a EE. UU. eleva la tensión con Irán

La participación abierta de Arabia Saudita en un ataque junto a Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak marca un giro en la estrategia del reino y abre una nueva fase de la escalada en Oriente Medio.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
30 de julio de 2026 - 01:11 a. m.
Vista de un cuartel de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) tras el ataque de Arabia Saudita y Estados Unidos en Irak.
Vista de un cuartel de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) tras el ataque de Arabia Saudita y Estados Unidos en Irak.
Foto: EFE

De mantener un perfil relativamente discreto, Arabia Saudita pasó a mostrar abiertamente su poder militar por primera vez en el conflicto de Oriente Medio desatado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El reino participó junto a Washington en un ataque contra milicias proiraníes en Irak, una operación que dejó al menos una veintena de muertos y que podría marcar una nueva escalada en la crisis regional.

Los ataques se concentraron en bases de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una alianza de grupos armados iraquíes...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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Dion Casio(66071)Hace 1 hora
Solemne estupidez : un país que está montado en un mundo de pozos de petróleo debe arreglárselas por la vía diplomática por más que eua lo invite a meterse al fuego. SE SABE COMO SE ENTRA AL FUEGO PERO NO COMO SE TERMINA.
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