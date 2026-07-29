Arabia Saudita entra de lleno en la guerra: ataque junto a EE. UU. eleva la tensión con Irán

Vista de un cuartel de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) tras el ataque de Arabia Saudita y Estados Unidos en Irak. Foto: EFE

De mantener un perfil relativamente discreto, Arabia Saudita pasó a mostrar abiertamente su poder militar por primera vez en el conflicto de Oriente Medio desatado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El reino participó junto a Washington en un ataque contra milicias proiraníes en Irak, una operación que dejó al menos una veintena de muertos y que podría marcar una nueva escalada en la crisis regional.

Los ataques se concentraron en bases de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una alianza de grupos armados iraquíes...