Arabia Saudita presiona a EE. UU. para intensificar ataques contra Irán, según medios

El principe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, fue recibido por Donald Trump durante una visita a la Casa Blanca en noviembre de 2025. Foto: EFE - NATHAN HOWARD / POOL

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Tras casi cuatro semanas de conflicto en Oriente Medio, y en medio de los tensos intentos de negociación para finalizar la guerra, Arabia Saudita le ha pedido formalmente al gobierno de Donald Trump que intensifique la campaña militar contra Irán, según confirmó una fuente de inteligencia saudí a The Guardian.

A principios de esta semana, The New York Times ya había revelado la postura del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS), quien considera que esta guerra representa una “oportunidad histórica” para rediseñar el equilibrio de poder en el Medio Oriente y por eso insiste en continuar las operaciones contra Irán.

El respaldo de Trump a esta postura parece sólido. El mandatario estadounidense se refirió recientemente al príncipe como un aliado clave en el campo de batalla. “Sí, él es un guerrero. Está luchando con nosotros”, dijo el republicano sobre MBS.

Ahora, la fuente de inteligencia citada por el medio británico aseguró que el reino no solo pide que la campaña continúe, sino que se incremente su fuerza para neutralizar “definitivamente” la amenaza de Teherán, sugiriendo incluso el envío de tropas terrestres para confiscar infraestructuras energéticas iraníes, como la isla de Jarg, el corazón del petróleo persa. ¿Por qué aumentar la agresividad?

Este cambio ocurre en un contexto de vulnerabilidad económica, luego de que drones iraníes atacaran la refinería de Yanbu en la costa del Mar Rojo, enviando una advertencia clara sobre la fragilidad de las rutas petroleras saudíes.

El tiempo corre en contra de Riad. Proyecciones internas de Saudi Aramco, reveladas por el Wall Street Journal, advierten que el crudo podría dispararse por encima de los USD 180 por barril a finales de abril si las hostilidades persisten.

Para Riad, este precio no es una bendición, sino una amenaza existencial. Aunque generaría ingresos inmediatos, los funcionarios saudíes temen que un costo tan elevado provoque una “destrucción de la demanda”, empujando a los consumidores a cambiar sus hábitos de consumo de energía de forma permanente o hundiendo al mundo en una recesión.

“Arabia Saudita generalmente no quiere aumentos demasiado rápidos... eso crea inestabilidad en el mercado a largo plazo”, explicó Umer Karim, analista del Centro King Faisal, al Journal.

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Entre la neutralidad cautelosa y la intervención directa

A pesar de la retórica belicista, Riad aún no ha desplegado tropas de manera activa, manteniendo lo que expertos llaman una “neutralidad cautelosa”. Mohammed Alhamed, analista geopolítico saudí, explicó a The Guardian que el reino está calibrando su respuesta.

“Si Irán rechaza las condiciones y continúa sus ataques, se cruzará el umbral para la acción saudí”, señaló y enfatizó que Arabia Saudita no está actuando por impulso, sino preparándose para un escenario donde la escalada sea “deliberada y decisiva”.

La preocupación de los analistas radica en la imprevisibilidad de un Irán acorralado. Khalid Aljabri, comentarista saudí en el exilio, señaló que la política inicial era evitar la guerra, pero el panorama ha cambiado drásticamente tras el inicio de las hostilidades por parte del presidente Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“En este escenario... un Irán parcialmente degradado, un león herido, sería más impredecible y peligroso. La política era no empezar la guerra, pero si la empiezas, termina el trabajo”, sentenció Aljabri.

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El dilema de la seguridad y la apuesta por Trump

La dependencia de Arabia Saudita respecto a la seguridad estadounidense está bajo escrutinio. Ellie Geranmayeh, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, sugirió que MBS podría estar reconsiderando su estrategia tras haber invertido política y financieramente en la administración Trump.

Sin embargo, según analiza The New York Times, a los funcionarios saudíes les preocupa que, sin un gobierno central en Teherán, milicias descontroladas sigan atacando sus refinerías, poniendo en riesgo el ambicioso plan económico Visión 2030 del príncipe. Especialmente se temen represalias masivas de los aliados de Irán en Yemen, el movimiento de los hutíes, lo que pondría en jaque la infraestructura petrolera del Mar Rojo.

Mientras tanto, vecinos como los Emiratos Árabes Unidos ya han pedido abiertamente un “resultado concluyente” que elimine las amenazas de Teherán, dejando a la región a la espera de si Riad decidirá finalmente cruzar la línea de fuego.

El dilema para Trump, por otro lado, es económico. Aunque MBS le ha asegurado que el alza en los precios del petróleo es “temporal”, los economistas citados por el Times son escépticos.

La Unión Europea ya advirtió este viernes que experimentará una significativa baja del crecimiento económico si la guerra en Oriente Medio continúa, según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien señaló también el espectro de una mayor inflación, según recogió la AFP.

“Es claro que enfrentamos un riesgo de ‘estanflación’. Esto significa una situación donde un bajo crecimiento coincide con alta inflación”, dijo Dombrovskis a periodistas luego de una reunión por videoconferencia de los ministros de finanzas de la eurozona.

Dombrovskis señaló que espera que la economía de los países de la UE crezca 0,4 % menos de lo previsto por la Comisión Europea, si las interrupciones del suministro de energía son “relativamente breves”.

En sus últimas previsiones, publicadas en noviembre, la UE indicó que esperaba un crecimiento de 1,4 % en 2026 y de 1,5 % en 2027 en el bloque.

Pero advirtió que, si las interrupciones en el suministro de energía “son más sustanciales y de mayor duración”, el crecimiento puede ser mucho más bajo, hasta de 0,6 % en 2026 y 2027.

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