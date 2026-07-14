Así es como Putin hizo de Japón un centro de espionaje

Rusia obtiene la tecnología para sus misiles en un lugar inesperado: Japón.
Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE
Poco después de que las tropas rusas invadieran Ucrania en febrero de 2022, los líderes occidentales expulsaron a cientos de espías rusos de sus capitales y pusieron en la lista negra a empresas vinculadas al Kremlin.
El objetivo de esta acción coordinada era dificultar que el Kremlin recopilara información y comprara material como microchips, transmisores y la maquinaria necesaria para fabricar armas.
Desde entonces, según las autoridades, una decena de esos espías expulsados han aparecido en un lugar inesperado: Japón.
Las laxas leyes...
Por Jane Bradley, Michael Schwirtz y Adam Goldman | The New York Times
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