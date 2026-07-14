Así es como Putin hizo de Japón un centro de espionaje

Rusia obtiene la tecnología para sus misiles en un lugar inesperado: Japón. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Poco después de que las tropas rusas invadieran Ucrania en febrero de 2022, los líderes occidentales expulsaron a cientos de espías rusos de sus capitales y pusieron en la lista negra a empresas vinculadas al Kremlin.

El objetivo de esta acción coordinada era dificultar que el Kremlin recopilara información y comprara material como microchips, transmisores y la maquinaria necesaria para fabricar armas.

Desde entonces, según las autoridades, una decena de esos espías expulsados han aparecido en un lugar inesperado: Japón.

Las laxas leyes...