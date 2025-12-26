Lo que se sabe del ataque de Trump en Nigeria contra presuntos miembros del Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), durante un anuncio junto al secretario de Estado, Marco Rubio (i), y el secretario de Guerra, Peter Hegseth. Foto: EFE - La Casa Blanca

Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra militantes del autodenominado Estado Islámico en el noroccidente de Nigeria a petición del Gobierno nigeriano, según informaron el jueves 25 de diciembre el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, y el Ejército estadounidense. Ambos afirmaron que el grupo había estado atacando a cristianos en la región.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del ISIS (autodenominado Estado Islámico) en el noroccidente de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, declaró Trump en una publicación de su plataforma Truth Social.

El Comando África del Ejército estadounidense señaló que las embestidas se llevaron a cabo en el estado de Sokoto a petición de las autoridades nigerianas y que causó la muerte de varios militantes del autodenominado Estado Islámico.

El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, declaró a la cadena británica ‘BBC’ que se trató de una “operación conjunta” dirigida contra “terroristas” y que “no tiene nada que ver con ninguna religión en particular”.

Sin nombrar específicamente al grupo extremista, Tuggar sostuvo que la operación se había planeado “desde hacía bastante tiempo” y que se había utilizado información de inteligencia proporcionada por la parte nigeriana.

“Es Nigeria el que proporcionó la inteligencia”, declaró a la cadena de televisión local ‘ChannelsTV’, indicando que había estado hablando por teléfono con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. “Hablamos dos veces. Hablamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante otros cinco minutos antes de que se produjera”, subrayó. .@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Tuggar no descartó nuevos asaltos y agregó que dependerá de las decisiones que tomen los líderes de ambos países.

El ataque se produce después de que Trump, a finales de octubre, comenzara a advertir que el cristianismo se enfrenta a una “amenaza existencial” en Nigeria y amenazara con intervenir militarmente en el país de África Occidental por lo que, según él, es su incapacidad para detener la violencia contra las comunidades cristianas.

La agencia de noticias Reuters reportó el pasado lunes que Estados Unidos había estado realizando vuelos de recopilación de inteligencia sobre amplias zonas de Nigeria desde finales de noviembre.

“Más por venir”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria afirmó que los ataques se llevaron a cabo como parte de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, que implica el intercambio de información de inteligencia y la coordinación estratégica para atacar a grupos militantes.

“Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria en el noroeste”, declaró el Ministerio mediante una publicación en la plataforma X.

Un vídeo publicado por el Pentágono mostró al menos un proyectil lanzado desde un buque de guerra. Además, un funcionario de defensa estadounidense afirmó que el ataque tuvo como objetivo a varios militantes en campamentos conocidos del grupo extremista.

Por su parte, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, agradeció en X al Gobierno nigeriano su apoyo y cooperación.

“El presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir…”, declaró. The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end. The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…Grateful for Nigerian government support & cooperation.Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

El Gobierno de Nigeria ha declarado que los grupos armados atacan tanto a musulmanes como a cristianos y las afirmaciones de EE. UU. de que los cristianos enfrentan persecución no reflejan la compleja situación de seguridad e ignoran los esfuerzos por salvaguardar la libertad religiosa. Sin embargo, el país africano ha acordado colaborar con Washington para reforzar sus fuerzas contra los grupos militantes.

La población del país está dividida entre musulmanes que viven principalmente en el norte y cristianos en el sur.

La Policía informó el jueves 25 de diciembre que un presunto atacante suicida mató al menos a cinco personas e hirió a otras 35 en el noreste de Nigeria, otra región afectada por insurgentes islamistas.

En un mensaje navideño publicado previamente en X, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, hizo un llamado a la paz en su país, “especialmente entre personas de diferentes creencias religiosas (...) Me comprometo a hacer todo lo posible para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia”.

Trump emitió su declaración sobre el ataque el día de Navidad, mientras se encontraba en su club Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, donde ha estado pasando las fiestas decembrinas. No tuvo eventos públicos durante el día y fue visto por última vez por los periodistas que viajaban con él, en la noche del miércoles 24 de diciembre.

La semana pasada, el Ejército estadounidense lanzó ataques a gran escala por separado contra docenas de objetivos del autodenominado Estado Islámico en Siria, después de que Trump prometiera contraatacar tras un presunto ataque del EI contra personal estadounidense en el país.

