Ataque israelí en Catar contra Hamás: ¿golpe estratégico o error diplomático?

Esta captura de pantalla tomada de una grabación de AFPTV muestra a un hombre observando el humo que se eleva tras las explosiones en Doha, capital de Catar, el 9 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - JACQUELINE PENNEY
Las preguntas sobre un posible alto al fuego entre Israel y Hamás fueron silenciadas por el estruendo de ataque lanzado por Israel a un edificio residencial en Doha, Catar, donde se hospedaban miembros del grupo negociador de Hamás.
Este martes 9 de septiembre, Israel realizó un “bombardeo dirigido”, según el comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, contra dirigentes de Hamás en Catar, asesinando a cinco líderes que se encontraban allí, según confirmó el mismo grupo.
Esta es la primera operación israelí en Catar. Doha, su...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más