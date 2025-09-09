Ataque israelí en Catar contra Hamás: ¿golpe estratégico o error diplomático?

Esta captura de pantalla tomada de una grabación de AFPTV muestra a un hombre observando el humo que se eleva tras las explosiones en Doha, capital de Catar, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP - JACQUELINE PENNEY

Las preguntas sobre un posible alto al fuego entre Israel y Hamás fueron silenciadas por el estruendo de ataque lanzado por Israel a un edificio residencial en Doha, Catar, donde se hospedaban miembros del grupo negociador de Hamás.

Este martes 9 de septiembre, Israel realizó un “bombardeo dirigido”, según el comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, contra dirigentes de Hamás en Catar, asesinando a cinco líderes que se encontraban allí, según confirmó el mismo grupo.

Esta es la primera operación israelí en Catar. Doha, su...