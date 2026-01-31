Conoce más
31 de enero de 2026 - 08:42 p. m.
Ataques israelíes en Gaza dejan más de treinta muertos
Al menos 30 personas murieron este sábado 31 de enero en ataques aéreos israelíes en Gaza, según la Defensa Civil, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.
