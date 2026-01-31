Logo El Espectador
31 de enero de 2026 - 08:42 p. m.

Ataques israelíes en Gaza dejan más de treinta muertos

Al menos 30 personas murieron este sábado 31 de enero en ataques aéreos israelíes en Gaza, según la Defensa Civil, a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah.

Redacción Mundo

