Aún criticado por Trump y aislado por otros, Netanyahu busca reelegirse en Israel

Benjamin Netanyahu y Donald Trump han sostenido varios encuentros desde el año pasado. Foto: EFE - Oficina del primer ministro (GPO)

El mismo día que Donald Trump cumplió 80 años, el mundo conoció el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los casi cuatro meses de guerra han dejado más de 3.000 muertos y la economía del mundo en tensión por cuenta del cierre del estrecho de Ormuz, el estratégico paso global del petróleo. Entonces, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le deseó un feliz día y “que siga teniendo fuerza y vigor” para liderar “hacia un futuro brillante de paz a través de la fortaleza (...), mientras continuamos llevando la alianza entre...