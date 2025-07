Avión se estrelló contra colegio en Bangladesh: 20 muertos y más de 100 heridos

La madre de un estudiante llora afuera de una escuela donde un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea se estrelló en Dhaka el 21 de julio de 2025. Foto: AFP - MUNIR UZ ZAMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fatídico accidente aéreo en Bangladesh. Entre las víctimas mortales se encuentra el piloto. Y 164 personas resultaron heridos, confirmaron las autoridades este 21 de julio.

Los hechos se registraron cuando el avión F-7 BGI, de fabricación china, y aeronave de entrenamiento de la Fuerza Aérea, se estrelló contra el campus de la Escuela y Colegio Milestone, en el barrio de Uttara, mientras los estudiantes asistían a clases.

Según detalló el Ejército, el aparato despegó de la Base de Bangladesh A.K. Khandaker, en el barrio de Kurmitola, Daca, a la 1:06 p.m., hora local. Y colisionó poco después, incendiándose inmediatamente.

El teniente de vuelo Md. Toukir Islam hizo “todo lo posible para desviar la aeronave de las zonas densamente pobladas hacia una zona menos poblada (...) Desafortunadamente, la aeronave se estrelló contra un edificio de dos plantas” dentro de la escuela, indicó el Ejército.

Como primera hipótesis, la institución castrense señaló que el avión habría experimentado “una falla técnica”. Sin embargo, un comité de alto nivel de la Fuerza Aérea abrió una investigación para esclarecer la causa.

Los medios de comunicación locales reportaron que la mayoría de los heridos eran estudiantes. Los familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, utilizando triciclos o lo que estuviera disponible, trasladaban a los heridos a hospitales locales.

Escenas de pánico tras el siniestro

Las imágenes de la prensa local mostraron a residentes y rescatistas cargando a los estudiantes heridos en sus regazos, mientras padres preocupados corrían frenéticamente.

Un padre corrió con su hija en brazos. Una madre gritó tras hallar a su hija menor, pero aún buscaba desesperadamente a la mayor.

El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prometió una investigación del accidente y expresó su profundo pesar por el “desgarrador accidente” en la Escuela y Colegio Milestone.

En un comunicado, lamentó la pérdida “irreparable” sufrida por “personal de la Fuerza Aérea, estudiantes, padres, maestros, personal y otros”, calificándolo de “momento de profundo dolor nacional”.

Rafiqa Taha, una estudiante que no estaba presente en el momento del accidente, declaró a la agencia de noticias AP que la escuela, con unos 2.000 estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta duodécimo grado.

“Me aterró ver videos en la televisión (...) ¡Dios mío! Es mi escuela”, señaló la joven de 16 años.

El accidente se produce poco más de un mes después de que un avión de Air India se estrellara contra la azotea de una residencia de una facultad de medicina en la vecina ciudad india de Ahmedabad, donde murieron 241 de las 242 personas a bordo y 19 en tierra, lo que marca el peor desastre aéreo del mundo en una década.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com