Netanyahu le promete a Donald Trump eliminar los aranceles de Israel a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a una reunión en el ala oeste de la Casa Blanca. Foto: EFE - SHAWN THEW

En el segundo encuentro que sostiene el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, el líder israelí aseguró que “eliminará” el déficit comercial con Washington. “Un comercio libre es un comercio justo”, aseguró Netanyahu, quien afirmó que su país suspenderá las tarifas “rápidamente”.

Él, que es el primer gobernante que el republicano recibe tras el anuncio de aranceles a más de 100 países, lo que ocasionó revuelo en varias zonas del mundo y los mercados, aseguró que la medida que dio a conocer en las dos horas de reunión con el jefe de la Casa Blanca “es lo correcto”. Entre la confusión que han traído los aranceles y la política comercial estadounidense, Trump agregó que “puede haber tarifas permanentes y a la vez negociaciones”.

Netanyahu también les aseguró a los reporteros presentes en su reunión con Trump que ambos hablaron de Siria y de la Franja de Gaza, donde el Ejército israelí reanudó la ofensiva tras dos meses de tregua, retomando bombardeos y emitiendo órdenes de evacuación en varias zonas del enclave palestino. Irán también hizo parte de la conversación. Al respecto, el israelí dijo que está mucho más interesado en una postura militar agresiva. El republicano, por su parte, agregó que sería “preferible” lograr un acuerdo con Teherán para evitar que adquiera un arma nuclear.

De hecho, el sábado se desarrollarán negociaciones directas entre representantes estadounidenses e iraníes, quienes dialogarán en un mismo lugar, algo que no sucede desde 2015, cuando se firmó el acuerdo nuclear. “Creo que si esto no resulta siendo un éxito, Irán va a estar en un gran peligro. Ese país no puede tener un arma nuclear y si las conversaciones no funcionan, creo que será un día muy malo para ellos”, aseguró Trump. El panorama es complejo porque mientras el presidente estadounidense insiste en una campaña de presión, Teherán ha dicho que se rehúsa a un diálogo directo mientras siga operando bajo amenazas y sanciones.

