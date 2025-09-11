Benjamin Netanyahu sentencia a Palestina: “no habrá Estado palestino”

JERUSALEM (-), 08/09/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) visits the scene of a shooting incident in Jerusalem, 08 September 2025. At least five people were killed and several others injured by gunfire after a shooting incident at Ramot Junction in Jerusalem, according to Magen David Adom (MDA), Israel's national emergency services. (Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL Foto: EFE - Ronen Zvulun / POOL

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que “no habrá Estado palestino”, durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.

“Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, declaró Netanyahu durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén, y difundido en directo por su oficina.

“Preservaremos nuestro herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad (...) Vamos a duplicar la población de la ciudad”, agregó.

Israel aprobó el mes pasado un proyecto clave para la construcción de 3.400 viviendas en Cisjordania, denunciado por la ONU y varios dirigentes extranjeros, ya que dividiría este territorio palestino en dos, comprometiendo la continuidad territorial de un posible Estado palestino.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, una figura de la extrema derecha, pidió acelerar su aplicación y anexionar Cisjordania, en respuesta a los anuncios de varios países de su intención de reconocer un Estado palestino.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente esta decisión, mientras que la Autoridad Palestina denunció una nueva etapa de “anexión progresiva de Cisjordania”.

La colonización de Cisjordania ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, tanto de izquierda como de derecha, y se intensificó desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque de Hamás contra Israel.

