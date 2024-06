Benny Gantz renunció al gabinete de guerra de Israel por desacuerdos con Netanyahu

Benny Gantz, en una declaración a la televisión, dijo: “Desafortunadamente, Netanyahu nos está impidiendo avanzar hacia la victoria real". Foto: EFE - ABIR SULTAN

El político israelí Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra del país, renunció el domingo al gobierno por el manejo que le está dando el primer ministro Benjamín Netanyahu a la guerra con Hamás en la Franja de Gaza. En declaraciones a la televisión aseguró: “Desafortunadamente, él nos está impidiendo avanzar hacia la victoria real. Por lo tanto, salimos del gobierno de emergencia con el corazón apesadumbrado, pero completo”.

El anuncio de su dimisión se dio a conocer un día después de que el Ejército de Israel llevara a cabo una operación militar con la que fueron rescatados cuatro rehenes que el grupo islamista palestino mantuvo en cautiverio desde el 7 de octubre, dejando a 274 palestinos como víctimas mortales en el campo de refugiados Nuseirat, en el centro del enclave, además de alrededor de 700 heridos, según los más recientes datos de Hamás. Su renuncia también la hizo pública semanas después de que le pusiera un ultimátum a Netanyahu. De hecho, el pasado 18 de mayo, le advirtió: “Si eliges el camino de los fanáticos, arrastrando al país al abismo, nos veremos obligados a abandonar el gobierno”.

En respuesta a su más reciente decisión, Netanyahu lo instó a no dejar la batalla. En la red social X, antes Twitter, minutos después de que comunicara su paso al costado, el primer ministro escribió: “Israel está metido en una guerra existencial en varios frentes. Benny, no es momento de abandonar la batalla, es momento de unir nuestras fuerzas”. Si bien esto no orillaría al primer ministro a dimitir, pues aún cuenta con una estrecha mayoría en el Parlamento, la salida de Gantz expone las fracturas dentro del liderazgo israelí, a medida que aumenta la frustración por el fracaso de la promesa de derrocar decisivamente a Hamás y de traer a casa a todos los rehenes retenidos en Gaza. A esto se suma el aislamiento internacional provocado por el elevado número de muertes civiles que ha dejado el asedio israelí sobre la Franja.

Una de las diferencias más destacadas entre Gantz y Netanyahu tiene que ver con los planes para el futuro gobierno del enclave palestino. Los críticos dicen que el primer ministro no ha logrado articular un plan coherente sobre cómo y quién administrará el territorio una vez se termine la guerra. Al respecto, Gantz ha pedido el establecimiento de un organismo administrativo que supervise los asuntos civiles, con el respaldo de estadounidenses, europeos, árabes y palestinos. Además, ha mostrado apoyo a la idea de Joe Biden de que la Autoridad Palestina, con presencia en Cisjordania, ayude en el eventual gobierno de la Franja. Sin embargo, Netanyahu rechazó esa posibilidad, así como se ha mostrado reacio a llegar a un acuerdo para lograr la liberación de los secuestrados o para lograr un alto al fuego, aspectos que ha respaldado Gantz.

