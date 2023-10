Biden le pidió al Congreso US$105.000 millones para apoyar a Israel y a Ucrania

Joe Biden en el discurso que dio la noche del 19 de octubre sobre el rol de Estados Unidos en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Foto: EFE - JONATHAN ERNST / POOL

El presidente Joe Biden le pidió al Congreso de Estados Unidos un aumento presupuestario de más de US$105.000 millones para ayudar a Israel y a Ucrania, así como para abordar la crisis migratoria en la frontera con México, anunció la Casa Blanca.

El presidente demócrata reclama US$61.400 millones (de los cuales US$30.000 millones se gastarían en armas) para seguir apoyando a Ucrania; US$14.300 millones para Israel, de los cuales US$10.600 millones se destinarían a armas; algo más de US$9.000 millones para responder a las crisis humanitarias internacionales, incluida la de Gaza, y US$13.600 millones para diversos gastos destinados a reforzar la frontera con México y combatir la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo.

Ahora bien, la Casa Blanca no dio a conocer una estrategia para lograr conseguir el dinero, ya que, sin tener un presidente en la Cámara de Representantes, el trámite legislativo está bloqueado desde hace dos semanas en el hemiciclo. El Partido Republicano todavía no se pone de acuerdo en nombrar a un orador en la Cámara baja del Congreso y eso no solo tiene al gobierno b ajo el riesgo de un cierre, sino que también está comprometida la ayuda que Estados Unidos le da Israel y a Ucrania en los más recientes escenarios bélicos.

Al agrupar la financiación de Israel con la de Ucrania, la seguridad fronteriza, la asistencia a los refugiados y otras cosas más, Biden espera haber creado un proyecto de ley de gasto en seguridad nacional imprescindible, que pueda ganar apoyo en una Cámara de Representantes dividida. Vale aclarar que algunos legisladores republicanos se han vuelto escépticos sobre la necesidad de financiar la guerra de Ucrania contra Rusia y han amenazado con detener por completo el gobierno para poner fin al gasto fiscal impulsado por la deuda.

“El mundo está observando y el pueblo estadounidense espera, con razón, que sus líderes se unan y cumplan estas prioridades”, dijo la directora de presupuesto de Biden, Shalanda Young, en una carta al presidente interino de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry. “Insto al Congreso a abordarlos como parte de un acuerdo bipartidista integral en las próximas semanas”.

Lo que dijo Biden en un discurso dirigido a los estadounidenses

Tras una visita a Tel Aviv, donde se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, Joe Biden realizó un discurso ayer, en horario estelar, desde Washington. La guerra entre Israel y Hamás, así como la que transcurre en paralelo entre Ucrania y Rusia, fueron los principales temas de su intervención. “Estamos ante un punto de inflexión en la historia”, dijo el mandatario al inicio de su discurso. “Lo que hagamos hoy determinará los resultados en las próximas décadas. Estados Unidos sigue comprometido con el derecho de los palestinos a la dignidad y la autodeterminación. Los actos de Hamás no eliminan eso”.

Mezclando la guerra de Ucrania y Rusia con la de Israel y Hamás, el demócrata aseguró que “Hamás y Putin tienen algo en común: quieren acabar con la democracia”. Al respecto, agregó: “Asegurar que Israel y Ucrania tengan éxito es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”. También comentó que en su visita al país asiático, que desde el 7 de octubre está respondiendo al ataque terrorista perpetrado por Hamás, en el que también murieron estadounidenses y otros permanecen como rehenes del grupo islamista, vio israelíes fuertes y resilientes, pero también algunos con rabia y mucho dolor. Por ello, en medio de su discurso, destacó que Israel no debería cometer los mismos “errores” que cometió Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando, según dijo, los estadounidenses estaban “cegados por la ira”. “Por muy difícil que sea, no podemos renunciar a la paz, no podemos renunciar a una solución de dos Estados”.

