Biden pide expulsar a Rusia del G20, ¿qué significaría esto para Putin?

Vladímir Putin, planea asistir a la cumbre del G20, organizada este año por Indonesia, pese a que Occidente está tratando de excluir a Moscú del Grupo de los veinte. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / S

Este jueves, el Washington Post informó que el presidente ruso, Vladímir Putin, planea asistir a la cumbre del G20, organizada este año por Indonesia, pese a que Occidente está tratando de excluir a Moscú del Grupo de los veinte. “Dependerá de muchas, muchas cosas, incluida la situación de covid, que está mejorando. Hasta ahora, su intención es... él quiere”, dijo la embajadora Lyudmila Vorobieva sobre la asistencia de Putin, según el mismo diario estadounidense.

“No solo el G-20; muchas organizaciones en Occidente ahora están tratando de expulsar a Rusia (...) La reacción de Occidente es absolutamente desproporcionada”, agregó Vorobieva, que advirtió que expulsar a rusia de esta cumbre económica dificultaría que las naciones resuelvan los “problemas económicos” del mundo.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Sin embargo, el mensaje de EE. UU. fue claro: “Sobre la cuestión del G20, solo diré que creemos que no puede ser un negocio, como siempre, para Rusia en las instituciones internacionales y en la comunidad internacional”. A lo que el presidente Biden agregó: “Si no se puede expulsar a Rusia del G20, si Indonesia y otros no están de acuerdo, (...) tendríamos que permitir que Ucrania también pueda asistir a las reuniones”, añadió el mandatario. ¿Puede EE. UU. expulsar a Rusia del G20?

“Cuando se trata de la cuestión de cómo proceder con la (Organización Mundial del Comercio) y el G20, es imperativo discutir esta cuestión con los países involucrados y no decidir individualmente”, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, según Reuters. “Está bastante claro que estamos ocupados con algo más que reunirnos en tales reuniones. Necesitamos urgentemente un alto el fuego”, agregó.

¿Qué significaría la salida del G20 para Rusia?

Las autoridades rusas minimizaron este viernes las consecuencias de una posible exclusión del G20, sugerida por Estados Unidos debido a la ofensiva en Ucrania, y estimaron que una decisión de este tipo “no sería la muerte”. “En lo referente al G20, es importante, pero en las circunstancias actuales, en un momento en que la mayoría de sus miembros libran una guerra económica contra nosotros, no sería la muerte” si Rusia se ve excluida, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Pero, ¿qué dicen los analistas?

Le puede interesar: ¿Qué son las bombas de fósforo blanco que Rusia estaría utilizando en Ucrania?

Vladimir Rouvinski, experto en relaciones internacionales, le explicó a este diario que se debe tomar como un hecho que Rusia dejará de pertenecer al G20. “Si esto ocurre, que es lo más probable, es uno de los tantos hechos que demuestran el nivel de aislamiento en el que está Rusia por sus acciones. El G20 básicamente coordina las políticas frente a los asuntos globales y, por lo que está pasando ahora, es difícil pensar que este país pueda aportar a la solución de este tipo de asuntos”, sostuvo el experto, que agregó que las consecuencias para Rusia eran evidentes.

“Trae consecuencias económicas porque lo que hace el G20 es coordinar las políticas que tienen que ver con la economía global y la estabilidad financiera, y Rusia no va a tener la posibilidad de sentar su posición ni de poder coordinar estas decisiónes”, agregó.

Le puede interesar: Este es el nuevo paquete de sanciones del G7 y la Unión Europea contra Rusia

La salida de G20 se sumaría a la ola de sanciones que EE. UU. y sus aliados europeos anunciaron contra Rusia esta semana, que incluyen a 328 miembros de la Duma, además de una multa a la Duma como entidad, y a 48 grandes empresas estatales de defensa. Los aliados también anunciaron una nueva medida dirigida a la evasión de sanciones. “Juntos, no permitiremos la evasión o el relleno de sanciones. Como parte de este esfuerzo, también involucraremos a otros gobiernos en la adopción de sanciones similares a las ya impuestas por el G7 y otros socios”, dice el comunicado de la Casa Blanca, en el que agregaron que los líderes del G7 y la Unión Europea compartirán información y coordinarán respuestas para garantizar la efectividad de las sanciones.

¿Cómo afectan estas sanciones a Rusia?

“El rublo se ha depreciado sustancialmente y los mercados esperan que se debilite aún más. La Bolsa de Valores de Moscú cerró durante semanas. El Banco Central de la Federación Rusa ha duplicado las tasas de interés al 20 % y las empresas se ven obligadas a cambiar divisas por rublos para proporcionar divisas al gobierno ruso. Se pronostica que la economía se contraerá hasta un 15 % o más en 2022. Este colapso económico del PIB de Rusia eliminará los últimos 15 años de ganancias económicas en Rusia, según el Instituto de Finanzas Internacionales”, se lee en comunicado de la Casa Blanca de este jueves.

Con información de AFP*