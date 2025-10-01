Bremer y su desastre en Irak, una lección sobre Blair y Gaza

Tony Blair, pieza del plan de Trump para Gaza pese a una reputación controvertida en Oriente Medio. Foto: EFE - JESSICA LEE

La paz en Gaza, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se construye en la Casa Blanca con un documento de 20 puntos que contempla un cese al fuego que beneficiaría principalmente a Israel, de acuerdo con expertos.

Los principales puntos del acuerdo, pactado el lunes 29 de septiembre, incluyen la liberación de rehenes israelíes, el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta liderada por Trump y la desmovilización del grupo armado Hamás. Sin embargo, todo...