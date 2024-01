Bukele, el “terrorista de la clase” que se hace eterno en El Salvador

Fotografía de archivo fechada el 27 de octubre de 2023 muestra al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su salida del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras inscribirse como candidato a la presidencia de El Salvador para el periodo 2024-2029. Foto: (EPA) EFE - Rodrigo Sura

Hola, en la sección Mundo estamos muy felices de inaugurar este espacio semanal para conectarnos con nuestra audiencia. Al igual que usted, también somos lectores y lectoras, y sabemos que hay poco tiempo para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Por eso, pensamos en este resumen semanal con mucho detalle, pero suficientemente ligero para que no nos agobie. Será todos los lunes. Esperamos que nos deje sus recomendaciones para compartirlas acá y tomar nota de los temas que les interesan sobre otros países. Y qué mejor manera de empezar que con la noticia de la semana: las elecciones en El Salvador.

¿Quién es Nayib Bukele? El “class terrorist” que se hace eterno en El Salvador

Siempre ha sido considerado como un “bromista”. Sus amigos de la Escuela Panamericana de San Salvador pensaron que por eso iba a describirse en el anuario de su promoción como “el payaso de la clase”, pero el ahora presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prefirió afirmar entonces que era “el terrorista del salón”. Era su forma de exponer ante el mundo el estigma con el que cargaban las personas que, como él y su familia, tenían raíces palestinas. Así, con una manera muy suya: a través del humor negro. Esa anécdota, que hoy se pierde entre tantos informes de la prensa sobre este “líder millennial”, sirve para descifrar las claves de su éxito.

En primer lugar, esa Escuela Panamericana nos recuerda la formación de Bukele. Es una de las pocas escuelas bilingües en El Salvador, reservada solo para la élite. El presidente nació en el seno de una familia adinerada e influyente; es hijo de Armando Bukele, un empresario y figura política influyente en el país. Ese trasfondo le sería útil para escalar sus primeros peldaños en la política. Por otro lado, ese carisma y su manera de desenvolverse en público lo haría cautivador para los votantes. Y también habla de cómo transforma las críticas que le hacen en una arma filosa.

Bukele, nacido en 1981, inició su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, un municipio cerca de San Salvador del que hoy el presidente se jacta de haber impulsado a nivel económico. Allí se hizo famosa su frase “el dinero alcanza cuando nadie está robando”. Pero lo que de verdad sobresale acá es que la deuda alcanzó niveles no antes vistos. Dos años después, la deuda creció un 320 %, y el dinero aun así no alcanzaba. También destaca la falta de transparencia. Nuevo Cuscatlán es la única de las 186 alcaldías que no ha subido ningún documento de su gestión.

Su paso por Nuevo Cuscatlán también se distingue por su apropiación de la palabra “populismo”. No solo por sus actitudes populistas, como “donar su salario”, sino porque le vendía la idea a la población de que este era el camino a seguir. “Yo prefiero el populismo antes que el individualismo”, les soltó a unos estudiantes. Nunca ha explicado bien por qué decidió seguir este camino de la política, pero sus metas se hicieron pronto más ambiciosas. Bukele dio el gran salto a la alcaldía de San Salvador en 2015, en una administración que tampoco estuvo exenta de controversias en temas financieros. Las cuentas no dan. Tampoco fue positiva en otras áreas. Bukele le negó el acceso a la prensa al Concejo Municipal. Aquí se empezó a ver su tono autoritario.

Pero esta historia ayuda particularmente a entender su pensamiento. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) lo había elegido como candidato para la contienda en la capital, al igual que en 2012 en Nuevo Cuscatlán. Este es un partido de izquierda con el que no es fácil identificar a Bukele hoy. ¿Qué pasó? Bukele nunca tuvo la intención de seguir los parámetros del FMNL, que terminó expulsándolo en 2017 por discrepancias con otros miembros del partido. Carlos Araújo, uno de los asesores de Bukele, le dijo a El Faro que el presidente no tiene ideologías. “Lo que lo mueve es la aceptación de la opinión pública. Invierte mucho en encuestas”, explica.

El partido y sus posiciones era lo de menos. Importa la capacidad que tenía para apoyarlo en sus intereses electorales. Por eso, para 2019, Bukele no tuvo problema en pasarse al otro extremo: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), de tinte conservador. Al no poder presentarse a las elecciones con su movimiento, Nuevas Ideas, Bukele se lanza con GANA y logra una victoria histórica, convirtiéndose en el presidente más joven en la actualidad en América Latina, con 37 años. En la campaña aplicó todo lo que vino ensayando desde joven: su carisma, el populismo, las promesas económicas, sin profundizar en cómo las ejecutaría, y añadió el componente de seguridad, que tantos dolores de cabeza le trae a la sociedad salvadoreña.

Lo que le siguió a su victoria fue su siguiente paso en el plan: el control total del poder. Su primer año estuvo marcado por los enfrentamientos con el Congreso y la Corte Suprema, que hoy tiene a su merced. Pero a la sociedad no le importaron estas peleas. Las medidas que tomó Bukele para reprimir a las pandillas en busca de mejorar la seguridad contuvieron las preguntas sobre su ya visible autoritarismo. En junio de 2023, dio el último golpe: anunció su candidatura a la reelección, a pesar de que seis artículos de la Constitución lo prohíben. Ahora está a un paso de hacerse eterno.

Según sondeos, Bukele, ganaría la reelección con un 81,9 % de los votos en los comicios del 4 de febrero, donde se podría establecer el esquema de un partido único. Un segundo término del presidente traerá consigo más acumulación del poder en su figura, pero, con gran parte de sus promesas económicas sin cumplir, puede conducir a que sus votantes exijan resultados en otras áreas que no sean seguridad.

En septiembre del año pasado, María José Noriega hizo este especial que recomendamos hoy para hablar sobre las propuestas de seguridad de Bukele: Entre la propaganda y la realidad del régimen de excepción.

🗺️¿Qué pasa en el mundo?

🪧 En Argentina, miles de personas salieron a protestar contra las reformas que propone el gobierno de Javier Milei, en lo que fue la primera huelga general desde 2019. Sin embargo, las manifestaciones no impidieron que el mandatario ultraderechista lograra los apoyos necesarios en el Congreso para su proyecto, que todavía debe ser votado. María José Barrios nos habló de eso en Argentina: con oposición en las calles, la Ley Ómnibus avanza en el Congreso.

💀 Kenneth Eugene Smith se convirtió en el primer prisionero en ser ejecutado con gas nitrógeno, un método nunca antes probado en humanos. Esto ocurrió en Alabama, Estados Unidos, uno de los 27 estados del país que mantiene la pena de muerte. No importaron los llamados de Naciones Unidas y de defensores de derechos humanos para que esto no ocurriera. Hugo Caro nos contó más de esto en Muerte por nitrógeno, la peligrosa puerta que abre EE. UU. para ejecutar a sus presos.

🪧Y en Alemania, cientos de miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha que está aumentando cada vez más su popularidad en el país. Desde su entrada al Parlamento en 2017, la AfD se ha convertido en la segunda fuerza con más intención de voto a nivel nacional, según encuestas.

🗳️ En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó la solicitud de la candidata opositora María Corina Machado para retirar su inhabilitación política. Esta acción volvió a encender la tensión con el oficialismo. Estados Unidos piensa en nuevas sanciones para Nicolás Maduro.

👨‍⚖️ El expresidente Donald Trump fue condenado a pagar US$83,3 millones por difamación de escritora E. Jean Carroll, quien ya le había ganado otra demanda por abuso sexual en 2023. Es el primer fallo de una extensa lista de casos que tiene que afrontar el republicano en los tribunales este año.

⚖️ Y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó a Israel hacer todo lo posible para impedir cualquier eventual acto de “genocidio” en la Franja de Gaza, donde libra desde octubre una guerra contra el movimiento palestino Hamás. Nuestra editora, Alejandra Medina, estuvo precisamente en Israel la semana pasada. Desde allí escribió sobre las voces contra el secuestro que le piden al primer ministro, Benjamin Netanyahu, un acuerdo para la liberación de rehenes.

📅 No se pierda esta semana…

El martes, el Gobierno de Javier Milei busca iniciar el debate en el Congreso de la Nación de su megainiciativa que incluye desde reformas impositivas y electorales hasta cambios en el Código Penal.

🫣 Quitándole la gracia...

Durante un evento político en New Hampshire, el expresidente Donald Trump trató de explicar cómo funcionaría su complejo sistema de defensa aérea. En caso de ganar la presidencia de nuevo, el republicano quiere un sistema parecido a la “cúpula de hierro” que tiene Israel, que haga más o menos “ding ding ding. Bump. ¡Pshh Boom!”.

Trump described how he thinks air defense works



Spoiler alert: "Ding ding ding. Bump. Pshh Boom!" pic.twitter.com/iUPWA14mK7 — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Verlo reproducir estos sonidos es gracioso, hasta que recordamos que este hombre ya tuvo en su poder todo un arsenal nuclear con el que pudo hacer “pshh boom” varias veces.

😬No es el fin del mundo...

Elegimos este nombre para nuestra newsletter porque, después de tantas noticias que pueden agobiarnos, necesitamos un espacio para alimentar nuestra esperanza. Y en el mundo ocurren hechos todos los días que nos hacen pensar que no es el final de todo:

💉En Camerún se inició la primera campaña rutinaria de vacunación infantil contra la malaria en todo el mundo. Esta enfermedad mata a 600.000 personas en África cada año, por lo que es un avance histórico en la lucha contra su propagación.

🦒 Y en México, la jirafa Benito, que se robó la atención nacional por vivir en condiciones de aislamiento en el Parque Central de Chihuahua, ya tiene un nuevo hogar. Fue llevada a Puebla, en donde la recibieron con un pastel de pasto y zanahorias. Allí comerá manzanas y dormirá de pie junto a su nueva familia. Incluso ya consiguió novia, algo que las personas pendientes de su paradero también estaban deseando. Así reaccionaron:

Que fuerte que Benito ya encontró el amor en Africam Safari y yo que he vivido en cuatro ciudades diferentes aún no. pic.twitter.com/I1CxSAOfoD — Marco Teórico. (@DimeMarkin) January 27, 2024

¿En qué estamos?

👀 Lo que vemos: vimos tres nominadas a los premios Oscar: Elemental, El niño y la garza y Hojas de otoño. De todas estas, la que más nos gustó fue Elemental. ¿La razón? Primero, es un espectáculo visual que utilizó toda la tecnología nueva disponible en los estudios de Disney Research en Zúrich, Suiza. Y en segundo lugar, Pixar vuelve a hacer lo suyo al ayudarnos a procesar sentimientos profundamente conmovedores, como la pérdida, la decepción, la ira o el amor, a través, esta vez, de la historia de una familia de inmigrantes.

👂🏻Lo que escuchamos: a propósito de las elecciones en El Salvador, nuestros amigos de Radio Ambulante hicieron este podcast para entender al presidente “más cool” de la región. Está muy bueno, y muestra la nueva apuesta del medio por crear series para contar historias más largas.

📖 Lo que leemos: este artículo de The New Yorker sobre la “memificación” de la política estadounidense y sobre cómo las personas en edad de votar forman sus posturas políticas a partir de videos graciosos enviados por primos o amigos.

Ahora queremos saber cuáles son sus recomendaciones. Escríbanos en los comentarios qué tema le gustaría ver la próxima semana y qué sugerencias tiene para esta comunidad. Hasta el próximo lunes.🖖

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com