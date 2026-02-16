Cámaras ocultas graban actividades sexuales en hoteles para venderlas como pornografía: BBC

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - DragonImages

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un lucrativo negocio que explota imágenes sexuales captadas por cámaras de video ocultas en hoteles; empresas que no toman las medidas necesarias y quizá miles y miles de víctimas que ignoran serlo es lo que revela una reciente investigación de la BBC en China.

Durante 18 meses de trabajo, el medio dio con seis sitios web y aplicaciones diferentes que se dedican a vender como pornografía imágenes de actividades sexuales de huéspedes de hoteles, grabadas sin su conocimiento ni consentimiento.

El contenido, en muchas ocasiones, se promociona a través de Telegram, red que está prohibida en China, por medio de canales que pueden llegar a tener miles de usuarios.

“En conjunto, los sitios afirmaban operar más de 180 cámaras espía en habitaciones de hotel que no solo capturaban, sino que transmitían en vivo las actividades de los huéspedes”, indica el informe publicado este lunes.

La autora, Wanqin Zhang, cuenta: “Durante siete meses estuve monitoreando regularmente uno de estos sitios web y hallé contenido grabado por 54 cámaras diferentes, estando aproximadamente la mitad operativas en todo momento”.

Con base en las tasas de ocupación típicas en los hoteles, llega a la conclusión de que “miles de huéspedes podrían haber sido grabados durante ese periodo” y es probable que la mayoría no lo sepa.

La periodista dio con el caso de “Eric”, cuyo nombre fue cambiado y quien solía ser consumidor de la industria pornográfica china con cámaras espía (actividad penalizada en ese país) hasta que un día se encontró con imágenes suyas y de su novia teniendo relaciones en un hotel de Shenzhen.

Wanqin Zhang realata que se hizo pasar por consumidora: “Pagué para acceder a uno de los sitios web de transmisión en vivo que él promocionaba, por una tarifa mensual de 450 yuanes (US$65)”. Se refiere a AKA, uno de los “comerciantes” que encontró.

Durante su investigación, la reportera cuenta que logró rastrear uno de los hoteles y, con colegas en el terreno, retirar la cámara, instalada en un ducto de ventilación.

Casi de inmediato, los usuarios reportaron la caída de la transmisión, a lo que AKA no tardó en responder que una nueva cámara había sido activada en otro hotel.

“Basándose en las cuotas de membresía y suscripción del canal, la BBC estima que solo AKA ha ganado al menos 163.200 yuanes (US$22.000) desde abril del año pasado”, indica el informe.

Y pese a que en China hay normas estrictas para vender y usar cámaras espía, “nos resultó relativamente fácil comprar una en el mayor mercado de electrónica del país, en Huaqiangbei”. Y agrega: “Es más difícil encontrar cifras precisas sobre cuántas personas fueron llevadas ante los tribunales por pornografía con cámaras espía”.

La BBC cuenta que reportó la situación investigada a Telegram, sin éxito en un primer momento.

Ante su insistencia, Telegram respondió: “Compartir pornografía no consentida está explícitamente prohibido por los términos de servicio de Telegram”.

A los hoteles, por otro lado, se les ha exigido revisar regularmente si hay cámaras ocultas, con resultados evidentemente insuficientes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com