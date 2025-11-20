Logo El Espectador
“Aun con el cese al fuego, hay confusión y desconcierto”: psicóloga colombiana en Gaza

Carolina Luna, psicóloga colombiana, lleva meses en Gaza atendiendo el impacto emocional de la guerra. Su trabajo con Médicos Sin Fronteras revela heridas que no se ven, pero que marcan para siempre.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
20 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Una educadora de salud de MSF coordina una sesión de concienciación sobre la desnutrición, explicando cómo identificar sus señales, tratarla y asegurar un seguimiento adecuado para los niños, niñas y madres afectadas
Una educadora de salud de MSF coordina una sesión de concienciación sobre la desnutrición, explicando cómo identificar sus señales, tratarla y asegurar un seguimiento adecuado para los niños, niñas y madres afectadas
Foto: Médicos Sin Fronteras

El Espectador habló con Carolina Luna, responsable de las actividades de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Gaza, para entender cómo la ofensiva israelí ha marcado a la población palestina. Más allá de las heridas físicas, la pérdida, el desplazamiento y el dolor dejan cicatrices permanentes en la salud mental de quienes han vivido la barbarie.

¿Cómo es un día típico para ti en Gaza?

Mis funciones consisten, principalmente, en brindar apoyo técnico a las actividades de salud mental que desarrollamos en Gaza. Hasta...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

