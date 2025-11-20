“Aun con el cese al fuego, hay confusión y desconcierto”: psicóloga colombiana en Gaza

Una educadora de salud de MSF coordina una sesión de concienciación sobre la desnutrición, explicando cómo identificar sus señales, tratarla y asegurar un seguimiento adecuado para los niños, niñas y madres afectadas Foto: Médicos Sin Fronteras

El Espectador habló con Carolina Luna, responsable de las actividades de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Gaza, para entender cómo la ofensiva israelí ha marcado a la población palestina. Más allá de las heridas físicas, la pérdida, el desplazamiento y el dolor dejan cicatrices permanentes en la salud mental de quienes han vivido la barbarie.

¿Cómo es un día típico para ti en Gaza?

Mis funciones consisten, principalmente, en brindar apoyo técnico a las actividades de salud mental que desarrollamos en Gaza. Hasta...