China asegura que “la vida ha vuelto a la normalidad” tras el brote de covid-19

A través de una declaración oficial, un portavoz de China afirmó que “la vida ha vuelto a la normalidad” en el país asiático. Este anuncio, pronunciado por el viceprimer ministro, Lui He, se dio en el Foro Económico de Davos, donde varios líderes mundiales se reúnen desde este lunes.

La declaración de Liu He se da luego de las autoridades chinas confirmaran la muerte de 60.000 personas en poco más de un mes. Es decir, un promedio diario de 1.900 fallecidas en relación con el covid. Sin embargo, para el funcionario “la situación de covid se está estabilizando”.

En medio de sus declaraciones, Liu He fue enfático en demostrar que las consecuencias económicas y sanitarias del país ahora son solo un recuerdo. “Hemos pasado el pico de las infecciones y está volviendo a la normalidad. La vida y la producción han vuelto a la normalidad en China”, aseguró el viceministro.

Vale la pena recordar que el gobierno de Xi Jinping levantó las medidas de su política de “covid-cero” desde el pasado mes de diciembre. Dentro de las precauciones derogadas, China dejó de hacer registros intensivos sobre las personas contagiadas y fallecidas por el virus.

De acuerdo con el país asiático, en la primera semana solo murieron 34 personas por covid, algo que la Organización Mundial de la Salud catalogó de “inverosímil” al tratarse de un país de 1.400 millones de habitantes.

Abrirse “cada vez más al mundo”

En Davos quedó evidencia de las pretensiones que tiene China luego de haber superado su etapa “pospandemia”.

“China se abrirá cada vez más al mundo”, aseguró Liu He en medio de una intervención. Para demostrar la política exterior que adoptará el país en el futuro, He aseguró que “nos centraremos en la expansión de la demanda nacional, pero haremos que las cadenas de suministro sigan funcionando”. Frente a los efectos que ha dejado la pandemia y la recesión económica en su jurisdicción, He explicó que las medidas laxas respectivas al covid son “señal de reapertura”.

Según indicó el funcionario, las precauciones que tomó China en el manejo de la pandemia últimamente “desbordaron nuestras previsiones”. “La dificultad principal en este momento tiene que ver con las personas mayores”, si bien “está totalmente garantizada la disponibilidad de hospitales, camas, médicos, enfermeras y tratamientos”, concluyó el viceministro.

Las prohibiciones internacionales

La expansión que pretende lograr Beijing no será fácil debido a las medidas internacionales que más de una treintena de países ha declarado en su contra. Estados Unidos, por ejemplo, decretó que cualquier ciudadano que provenga de China debe diligenciar un formulario oficial “que pruebe que no contrajo la enfermedad en los 90 días precedentes”, según informa AFP. Las medidas también aplican para los turistas y viajeros que provengan de Hong Kong y Macao.

Por su parte, los países de la Unión Europea adoptaron restricciones similares y desde esta semana pusieron en vigencia la obligatoriedad de una prueba negativa de covid a cualquier viajero que provenga desde las ciudades de China.

Si bien los datos oficiales de salud en China han sido cuestionados por la OMS y otras autoridades en salud, la agencia AFP menciona que los datos proporcionados por el país asiático están “probablemente subestimados”. Esto debido a que en el reporte oficial solo se contabilizan los casos y registros dentro de la red hospitalaria. Es decir, cualquier muerte que haya ocurrido fuera de un centro de salud, no ha sido contabilizada por el gobierno.

El gobierno chino rechazó las críticas y pidió a la OMS que adoptara una postura “imparcial” sobre el covid. Frente a estas nuevas dificultades, Liu He resaltó lo importante que es “mantener el orden económico internacional” y para eso “hay que abandonar mentalidades propias de la Guerra Fría”.

“Hay que reforzar la coordinación internacional y encontrar un buen equilibrio entre inflación y crecimiento. La inflación se debe a diferentes factores. Al margen de la demanda, debemos mantener la oferta y preservar la seguridad alimentaria. No podemos agregar más riesgos de deuda a los países emergentes”, indicó. China, dijo, “buscará soluciones” a las deudas de los países en desarrollo, y seguirá “haciendo contribuciones” respecto al cambio climático.

