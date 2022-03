China: ¿el gran salvador de Rusia?

Putin y Xi Jinping dicen que aumentarán su comercio a US$ 250.000 millones para 2024. Foto: Agencia AFP

Vladimir Putin y Xi Jinping estrecharon sus manos en Pekín el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Mientras que Occidente le daba la espalda a China con el boicot diplomático, el dirigente ruso y su homólogo chino se unieron bajo una consigna común: rechazar la expansión de Estados Unidos y sus aliados en la región de Asia Pacífico. Criticando a la OTAN (y también a AUKUS, el pacto de seguridad trilateral formado entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia), los dos países pidieron “abandonar los enfoques ideologizados de la Guerra Fría, respetar la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países, la diversidad de sus patrones civilizacionales e histórico-culturales, y tratar el desarrollo pacífico de otros Estados de manera objetiva y justa”.

Para aquel entonces, Putin no había ordenado la “intervención militar” en Ucrania. La tensión se respiraba en el aire, pero aún no se desataba la confrontación directa entre Moscú y Kiev. Los dos países parecían estar en sintonía, y no se esperaba menos: Rusia es el único país que China reconoce como igual, como un par diplomático, y “lo ve como un actor clave para su supervivencia como Estado, así como para la definición de sus fronteras”, afirma Camilo Defelipe, especialista en China de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. “Ellos han entendido la importancia de Asia central y se han respetado con base en ello, pues, por un lado, Rusia ha facilitado la parte de seguridad militar en la región y, por el otro, China ha aportado la fuerza de su economía”. Ahora bien, con los soldados rusos dentro de Ucrania, la relación Pekín-Moscú se complejiza.