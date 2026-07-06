China lanzó un misil desde un submarino nuclear e inició maniobras militares con Rusia

Imagen de referencia de una bandera de China vista en Pekín. Foto: EFE - MAXIM SHEMETOV / POOL

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China exhibió músculo militar en el Pacífico con el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear, mientras inició maniobras navales con Rusia y Taiwán advirtió de una “tendencia al alza” en los despliegues marítimos chinos en la región.

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzó este lunes con éxito un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia “aguas internacionales relevantes” del Pacífico, informó la agencia estatal Xinhua.

El proyectil, que transportaba una ojiva simulada de entrenamiento, cayó con precisión en la zona marítima prevista, según la misma fuente.

Xinhua señaló que el ensayo formaba parte del plan anual de entrenamiento militar y que China lo había notificado previamente a los países pertinentes. El comunicado oficial no precisó el modelo del misil, la clase del submarino ni la zona exacta de impacto.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado desde un submarino chino desde 1982 y la primera conocida efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear.

El portal especializado Defense Mirror indicó que el misil probado es “probablemente” un JL-3, un misil balístico lanzado desde un submarino de tercera generación, de combustible sólido y con un alcance intercontinental superior a 10.000 kilómetros.

Condena externa al lanzamiento del misil desde China

La Presidencia de Taiwán, isla cuya soberanía Pekín reclama, condenó el lanzamiento y consideró que el gigante asiático intenta “intimidar a la comunidad internacional” y que sus acciones recientes han incrementado la presión militar entre las cadenas de islas.

La portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, acusó a China de realizar maniobras militares continuadas, ejercer “acoso de zona gris” y “coerción marítima” contra países vecinos.

Japón expresó su preocupación por el lanzamiento y afirmó que seguirá “de cerca” la situación, después de que las autoridades chinas le avisaran el domingo a la Guardia Costera nipona del establecimiento de una zona designada por la posible caída de “basura espacial” al sur del cabo Shionomisaki, el punto más meridional de la isla japonesa de Honshu.

Australia calificó el ensayo de “desestabilizador y preocupante”, mientras que Nueva Zelanda se declaró “profundamente preocupada” por la prueba de armas con capacidad nuclear en el Pacífico Sur.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, respondió que se trató de “un entrenamiento militar rutinario” y que “no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico”.

“Las actividades de lanzamiento mantuvieron en todo momento operaciones seguras, normativas y profesionales”, agregó la portavoz, al tiempo que pidió a los “países relevantes” que “no las sobreinterpreten”.

El lanzamiento se produjo en una etapa de mayor actividad naval china en el Pacífico occidental, donde Taiwán aseguró este lunes que la Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales: una en el Pacífico Sur, dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y otra al noreste de Filipinas.

El director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, Tsai Ming-yen, advirtió de una “tendencia al alza” en este tipo de movilizaciones y señaló que el período entre julio y septiembre es la temporada de mayor intensidad de ejercicios y entrenamientos militares rutinarios del Ejército chino.

El ensayo llegó también en medio de fricciones con Tokio, después de que Japón protestara por recientes maniobras de buques chinos cerca de Yonaguni, situada a poco más de 150 kilómetros de Taipéi, y de que Pekín criticara lo que describe como “remilitarización” japonesa.

Maniobras de China con Rusia

La exhibición militar coincidió con el inicio en las aguas cercanas a la ciudad china de Qingdao de maniobras navales conjuntas entre China y Rusia, que se desarrollarán en el mar Amarillo y el Pacífico hasta el 13 de julio.

El Ministerio de Defensa ruso informó de la llegada a Qingdao del crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov, mientras que por parte china participan, entre otros, los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu y un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan.

Las maniobras incluirán reconocimiento conjunto, defensa aérea y antimisiles, guerra antisubmarina, rescate y prácticas con uso real de armamento.

Pekín y Moscú han intensificado en los últimos años su cooperación militar, con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos de alto nivel entre sus mandos castrenses.

Ese acercamiento se ha reforzado desde que los líderes de ambos países, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamaron en Pekín, poco antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, una relación bilateral “sin límites”.

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