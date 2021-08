Honor of Kings es el juego móvil más popular de China similar al exitoso League of Legends. Tiene una arena de batalla en línea con más de 200 millones de jugadores en línea activos mensualmente. La razón por la que China ha buscado censurarlo no es porque tenga contenido violento o sexual, sino por la pasión que produce en sus jugadores, la cual conduce, según el gobierno, a la adicción.