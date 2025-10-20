“China no quiere hacerlo”: Trump descarta invasión a Taiwán y resalta su relación con Xi

Trump aseguró que "le encanta" su relación con el presidente Xi Jinping. Foto: AFP - JIM WATSON ANTHONY KWAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el lunes dudas de que China vaya a invadir Taiwán, y anunció que planea viajar al gigante asiático a principios del año que viene.

“Creo que todo irá bien con China. China no quiere hacer eso”, dijo Trump a los periodistas al ser preguntado sobre informes del Pentágono que indicaban que Pekín está considerando el año 2027 para esa invasión.

Trump realizó esas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Trump dijo que China sabe que Estados Unidos “es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo”.

“Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi,” dijo Trump.

A comienzos de octubre, Pekín comunicó su intención de limitar la salida del país de minerales de tierras raras, insumos clave para la fabricación de numerosos dispositivos electrónicos.

En respuesta, Trump dijo en Truth Social que China ha “acumulado silenciosamente una especie de posición de monopolio” con las tierras raras.

Es “una medida bastante siniestra y hostil, por decir lo menos”, aseguró el mandatario sobre las decisiones de Pekín.

“Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos,” añadió.

Trump celebrará la primera reunión con Xi de su segundo mandato cuando los líderes de las dos economías más grandes del mundo visiten Corea del Sur a finales de este mes para una cumbre en Asia-Pacífico.

Trump dijo que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial “justo” con China.

“Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación,” afirmó Trump.

Cabe destacar que, en ocasiones anteriores, el presidente estadounidense amenazó a China con imponerle aranceles del 130 % a partir del 1 de noviembre.

Además, también recalcó que estaría dispuesto a establecer controles de exportación a China sobre lo que él llamó “todo software crítico”.

