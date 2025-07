China y Rusia le responden a Trump en defensa de los BRICS por aranceles

De izquierda a derecha el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergey Lavrov, el príncipe herdero de Abu Dhabi Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el primer ministro de China, Li Qiang, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Foto: EFE - Andre Coelho

El Kremlin aseguró este lunes que las actividades del grupo BRICS no están dirigidas contra nadie, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 10 % a los países que se alineen con la alianza económica, liderado por China y Rusia.

“Hemos visto las declaraciones del presidente Trump, pero es fundamental destacar que la singularidad de una asociación como los BRICS reside en que se trata de países que comparten enfoques comunes, una visión común de cómo cooperar en función de sus propios intereses. Esta interacción dentro de los BRICS nunca ha estado ni estará dirigida contra terceros países”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Trump advirtió este domingo que “cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%”.

“No habrá excepciones a esta política”, escribió Trump en la red social Truth Social, coincidiendo con una cumbre de los BRICS en Río de Janeiro.

Por su parte, China afirmó que no buscan “confrontación”.

“Con respecto a la imposición de aranceles, China ha declarado repetidamente su posición de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y que el proteccionismo no es un camino a seguir”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

Los BRICS, formado por once países, celebró ayer su XVII reunión de jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad brasileña, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y marcada por las ausencias del líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, quien participó de manera virtual.

La primera de las dos jornadas de la cumbre se cerró con una declaración final de 126 artículos que aborda la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, la escalada de violencia en Oriente Medio y la reforma “urgente” de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

“Expresamos serias preocupaciones por el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio”, señaló el documento, sin ninguna mención directa a Trump o EE.UU. sobre los temas más espinosos.

