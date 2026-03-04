Chipre, la isla de la Unión Europea que quedó en el centro de la guerra en Oriente Medio

Se ven rastros de cohetes en el cielo en medio de una nueva serie de ataques con misiles iraníes el 3 de marzo de 2026. Foto: AFP - JACK GUEZ

Una base aérea británica en Chipre fue alcanzada por un dron iraní, al tiempo que dos fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, lo que condujo a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, anunció el lunes el gobierno de Reino Unido.

Estos ataques llegaron tras la decisión británica de autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares contra Irán.

Un dron iraní atacó una pista de la base poco después de las 22H00 GMT del domingo, sin causar víctimas, provocando solo daños materiales leves, según las autoridades británicas y chipriotas.

Este ataque contra la base británica es el primero que afecta a un país de la Unión Europea, como es Chipre, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes del sábado.

La base de Akrotiri, territorio de ultramar de Reino Unido desde la independencia de Chipre en 1960, es la mayor de la fuerza aérea británica fuera de su país.

Más de 3.500 personas trabajan en la base, que cuenta con escuelas, un centro médico, iglesias, entre otras instalaciones.

Familias del personal de la base fueron evacuadas el lunes “como medida de precaución” y trasladadas a viviendas cercanas, indicó el Ministerio de Defensa británico. “Nuestra base y nuestro personal continúan operando con normalidad”, añadió.

Dos drones que se dirigían a la base fueron interceptados este lunes, declaró un portavoz del gobierno chipriota.

“Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo”, afirmó en la red X en vocero del gobierno, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis también dijo que Nicosia pedirá garantías a Reino Unido de que la base “no se utilizará con otros fines que no sean humanitarios”.

Uno de los dos principales aeropuertos de la isla, Pafos, fue evacuado, igual que los alrededores de la base de Akrotiri.

Unas sesenta vuelos con destino y procedencia de Pafos y Lárnaca fueron cancelados, aunque después se “restableció el funcionamiento normal”, indicó un portavoz.

Refuerzos de Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico destinado en ese país.

Starmer habló con el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, para hacerle saber que el Reino Unido está “enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará en la región”, según indicó en un mensaje en la red social X.

El anuncio llega después de que una de las dos bases militares que el Reino Unido posee en la isla mediterránea, la de RAF Akrotiri, fuese atacada en la madrugada del lunes por un dron que no causó víctimas.

“El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí”, escribió Starmer, que dijo que la medida forma parte de las operaciones defensivas en vigor en la zona.

Un comunicado posterior de Downing Street -residencia oficial y oficina de Starmer- recogió que el primer ministro expresó a Christodoulídis su “indignación” por el ataque con drones a la base de Akrotiri y lo tildó como “un ejemplo profundamente preocupante de los ataques altamente peligrosos e indiscriminados que llevan a cabo Irán y sus representantes en toda la región”.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, John Healey, afirmó en otra nota que el Reino Unido está actuando con rapidez para “reforzar aún más” su presencia defensiva en el Mediterráneo oriental y aseguró que la capacidad defensiva del HMS Dragon es “de clase mundial” y los helicópteros Wildcat están armados con misiles Martlet que pueden contrarrestar la amenaza de drones.

El HMS Dragon es uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Marina Real Británica (Royal Navy), que lo califica en su página web como “uno de los buques de guerra más avanzados del mundo”, capaz de detectar y neutralizar objetivos enemigos con su sistema de misiles antiaéreos Sea Viper.

