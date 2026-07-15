Colombia volverá a tener embajador en Israel tras reunión de Bula con canciller israelí

Bula reunido con Sar en Washington. Foto: /gidonsaar

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Después de más de dos años sin misión diplomática en propiedad en Israel, el canciller entrante, Omar Bula, acordó con Gideon Sa’ar, canciller israelí, que ambos países volverán a nombrar embajador o embajadora después del 7 de agosto, cuando tome posesión como presidente Abelardo de la Espriella.

Sa’ar y Bula se reunieron en Estados Unidos, donde parte del equipo ministerial de De la Espriella está sosteniendo reuniones para lo que será el arranque del nuevo gobierno.

Según anunció Sa’ar en X, trazaron “una hoja de ruta detallada para el restablecimiento completo e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”, siendo el restablecimiento de embajadores el primer paso. Colombia no cuenta con un embajador en Israel desde junio de 2024, cuando Gustavo Petro rompió relaciones con el Estado judío a causa de su ofensiva en Gaza, catalogada por una comisión de Naciones Unidas como un genocidio.

La última misión diplomática colombiana en territorio israelí estuvo encabezada por Margarita Manjarréz, hoy embajadora de Colombia en Singapur. En Colombia, el último embajador israelí fue Gali Dagan antes de su salida tras la ruptura de relaciones.

Embajada de Colombia en Jerusalén

Sa’ar también confirmó en su mensaje lo que De la Espriella ya había prometido en campaña. En concreto, De La Espriella anunció trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, epicentro del conflicto con Palestina, siguiendo la decisión adoptada en 2018 por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato.

Recién electo, De la Espriella sostuvo una llamada con Sa’ar tras la que afirmó que “Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”.

El último anuncio tras la reunión de este miércoles es la cancelación mutua de la necesidad de visados entre ambos países. El diplomático israelí cerró el mensaje de la reunión afirmando que “Colombia ha sido uno de los mejores amigos de Israel, y esta amistad pronto será más fuerte que nunca. ¡Trabajaremos juntos para impulSa’ar y fortalecer esta alianza!“.

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