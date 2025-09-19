No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Género y medio ambiente: cómo el cambio climático impulsa el matrimonio infantil en África

El cambio climático no solo destruye cosechas, también condena a millones de niñas a matrimonios forzados.

Juliana Valentina Vélez
19 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
Fotografía de referencia. Aproximadamente 12 millones de niñas menores de 18 años son forzadas a casarse cada año
Foto: AFP - ASIF HASSAN

África enfrenta una crisis donde convergen dos graves problemas de manera devastadora: el matrimonio infantil y los efectos del cambio climático. Los datos revelan que, en países donde esta práctica es prevalente, las sequías, inundaciones y disrupciones agrícolas intensifican las tasas de matrimonio forzado de menores, creando un ciclo de vulnerabilidad que afecta a millones de niñas.

Según la organización humanitaria Girls Not Brides, la evidencia científica es contundente, pues “por cada 10 % de cambio en las precipitaciones debido...

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
