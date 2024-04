Israel dice que interceptó el 99 % del ataque de Irán: ¿cómo lo logró?

La Cúpula de Hierro (sistema de defensa aérea) israelí intercepta misiles lanzados desde el sur del Líbano, cerca de Kiryat Shemona, en el norte de Israel, el 14 de abril de 2024. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Tras el ataque inédito lanzado por Irán contra Israel el sábado, las Fuerzas de Defensa de este último afirmaron que interceptaron el 99 % de los más de 300 artefactos enviados, entre drones y misiles.

En tierra se reportaron pocos daños en relación con la magnitud de la ofensiva: una niña resultó herida en Arad, una comunidad beduina del sur de Israel, mientras que una base militar fue alcanzada.

El jefe de las fuerzas armadas iraníes, no obstante, afirmó el domingo que el ataque “alcanzó todos sus objetivos”: “La operación Promesa Honesta se realizó con éxito ayer por la noche y esta mañana, y alcanzó todos sus objetivos”, dijo el general Mohammad Bagheri.

La República Islámica también apuntó contra “la base aérea de Nevatim, de donde despegaron los aviones F-35″ que bombardearon su legación diplomática en Siria. Sin embargo, Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que la base sigue funcionando y, de hecho, publicó un video de aviones aterrizando allí.

Para analistas políticos y militares israelíes, el ataque de Irán fue un “fracaso”, pues la mayoría de los lanzamientos pudieron ser interceptados.

Estados Unidos, entretanto, elogió la capacidad defensiva de Israel y explicó que ayudó a sus fuerzas a interceptar los ataques, al tiempo que desde Washington se estarían tratando de calmar los ánimos.

Según The New York Times, Washington está aconsejando al gobierno con sede en Jerusalén y cree que el éxito defensivo es una victoria contundente que no requeriría de retaliaciones adicionales por parte de Israel.

Pero ¿cómo logró Israel defenderse? Básicamente, los protagonistas son el Domo de hierro y el Arrow 3.

Domo de hierro

El sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de hierro o Domo de hierro ha interceptado miles de cohetes desde su puesta en marcha en 2011, ofreciendo una importante protección en épocas de conflicto.

Ha sido muy utilizado para proteger los sitios militares y civiles de los frecuentes disparos de cohetes provenientes de Gaza y de Líbano en el marco de la actual guerra entre Israel y Hamás

Inicialmente, Israel desarrolló el Domo en solitario, tras la guerra de Líbano de 2006, pero luego Estados Unidos se incorporó al proyecto, aportando su pericia en materia de defensa y miles de millones de dólares de apoyo financiero.

El sistema tiene una tasa de interceptación de en torno al 90 %, según la empresa militar israelí Rafael, que participó en su diseño, y está pensado para derribar cohetes con un alcance de hasta 70 kilómetros.

Cada batería de la se compone de tres partes principales: un sistema de detección por radar, una computadora que calcula la trayectoria del cohete entrante y un lanzador que dispara interceptores si el cohete es susceptible de impactar en una zona edificada o estratégica.

Arrow 3

Además, Israel cuenta con otros sistemas de defensa antimisiles, como el Arrow, que actúa contra los misiles balísticos, y el sistema David’s Sling, cuyo objetivo es contrarrestar ataques de cohetes o de misiles de medio alcance.

Según The New York Times, el protagonista esta vez fue el Arrow 3, “el nivel superior del sistema de defensa aérea multicapa de Israel”, probado por primera vez en 2015.

En esta ocasión, logró interceptar misiles balísticos lanzados por Irán.

El medio estadounidense explicó que “está diseñado para interceptar misiles balísticos armados con ojivas nucleares y otras ojivas no convencionales fuera de la atmósfera terrestre”.

Agrega que se trata de un sistema “desarrollado con una importante financiación de Estados Unidos, u que “es un proyecto de Boeing y Israel Aerospace Industries, de propiedad gubernamental, y sus filiales, en cooperación con las agencias de defensa antimisiles de los dos países”.

