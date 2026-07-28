Cómo los hutíes arrinconaron a Arabia Saudita en una nueva batalla

Partidarios hutíes alzan armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 18 de julio de 2025, por continuar la campaña militar en la Franja de Gaza. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

Después de cuatro años de estancamiento político en Yemen, los hutíes estaban cada vez más frustrados. Una tregua entre la milicia respaldada por Irán y la vecina Arabia Saudita se había convertido en un endeble punto muerto, y los hutíes, al sentir que tenían poco que perder, querían mayor autoridad sobre Yemen y sus recursos petroleros.

Las autoridades sauditas, por su parte, no tenían interés en otro enfrentamiento con los hutíes. Su campaña de bombardeos previa se convirtió en un callejón sin salida de una década que contribuyó a las...