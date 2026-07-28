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Cómo los hutíes arrinconaron a Arabia Saudita en una nueva batalla

Los hutíes, respaldados por Irán, han aprovechado un momento vulnerable para Arabia Saudita, que se muestra reacia a entrar en otra guerra, para intentar forzar concesiones políticas en Yemen.

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Vivian Nereim y Shuaib Almosawa | The New York Times
28 de julio de 2026 - 02:30 a. m.
Partidarios hutíes alzan armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 18 de julio de 2025, por continuar la campaña militar en la Franja de Gaza.
Partidarios hutíes alzan armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 18 de julio de 2025, por continuar la campaña militar en la Franja de Gaza.
Foto: EFE - YAHYA ARHAB

Después de cuatro años de estancamiento político en Yemen, los hutíes estaban cada vez más frustrados. Una tregua entre la milicia respaldada por Irán y la vecina Arabia Saudita se había convertido en un endeble punto muerto, y los hutíes, al sentir que tenían poco que perder, querían mayor autoridad sobre Yemen y sus recursos petroleros.

Las autoridades sauditas, por su parte, no tenían interés en otro enfrentamiento con los hutíes. Su campaña de bombardeos previa se convirtió en un callejón sin salida de una década que contribuyó a las...

Por Vivian Nereim y Shuaib Almosawa | The New York Times

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