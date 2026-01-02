¿Cómo será la vida en 2026? 10 de las grandes predicciones del NYT

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP - MANDEL NGAN

En un mundo que suele estar lleno de sorpresas, ¿esperabas que el presidente Donald Trump comercializara un perfume como presidente en funciones? ¿Y la ruptura del bromance DOGE entre Elon Musk y Vivek Ramaswamy? ¿O un alejamiento del minimalismo y un abrazo a las chucherías como los Labubus)?

Nosotros sí.

¿Qué nos depara el año 2026? Hemos pedido a un grupo de periodistas y editores que saquen sus bolas de cristal para averiguarlo.

‘Teléfonos tontos’ como símbolos de estatus

Nos acercamos al consenso de que los celulares están haciendo nuestras vidas más tontas, así que no es de extrañar...